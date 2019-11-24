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في عيد ميلاد فنانة الزمن الجميل.. 8 محطات بارزة في حياة شويكار

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:09 ص
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بوابة الفجر
روان هيثم محمد
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شويكار فنانة ومغنية مصرية من أصل تركي، فهي تنتمي لأب تركي وأم شركسية، ولدت بمحافظة الإسكندرية وقدمت العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات وكسبت قلوب الملايين بفنها الراقي.

وفي ذكرى ميلادها يستعرض "الفجر الفني" بعض المحطات في حياتها.

1- ولدت شويكار في 24 نوفمبر عام 1938م.

2- هي شقيقة الفنانة شاهيناز التي بدأت مسيرتها الفنية في عام 1964م.


3- اكتشفت شويكار من قبل سبورتنج في الإسكندرية، ثم من قبل المخرج فطين عبد الوهاب.

4- شاركت في لعديد من المسرحيات منها انا وهي وسموه، سك علي بناتك، سيدتي الجميلة، هالو دولي، أنا وهو وهي، حواء الساعة 12، روحية إتخطفت، انافين وانت فين.

5- قدمت شويكار العديد من المسلسلات منها ترويض الشرسة، هوانم جاردن سيتي، سر علني، امرأة من زمن الحب، الدنيا لما تلف، يوم عسل يوم بصل، بين القصرين.

6- عدة أفلام منها مطاردة غرامية، جبان في الحب، المجانين في نعيم، كلمني شكرا، كشف المستور، شباب يرقص فوق النار، المرأة هي المرأة، مدرسة المراهقين، الزوجة 13، العتبه جزاز، رجل لهذا الزمن، أخطر رجل في العالم، شلة المحتالين، حديث المدينة، ابنتي والذئاب.

7- تزوجت شويكار مرتين، الأولى من المحاسب حسن نافع، ثم تزوجت الفنان فؤاد المهندس، ثم تزوجت من الفنان مدحت يوسف.

8- أنجبت أبنة تسمى منة الله.


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