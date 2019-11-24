Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2019.. وسعر عيار 21 جرام يستقر

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
Advertisements
اسعار الذهب اليوم الأحد
اسعار الذهب اليوم الأحد
Advertisements

اسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 :

شهدت اسعار الذهب اليوم الأحد استقرار في جميع محلات الذهب والصاغة داخل مصر، بعد ارتفاع طفيف سجلتة  نهاية الاسبوع الماضي مع صعود سعر الذهب العالمي، نتيجة عدم وضوح الصورة النهائية للاتفاق التجاري الموقع بين الصين وامريكا وسط مخاوف من عدم اتمامة.

اسعار الذهب اليوم السبت24 -11 -  2019

وصل  سعر الذهب اليوم الأحد 24-11-2019   عيار 24  إلى  نحو 752 جنيه للجرام..

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 عيار 21  نحو 663 جنيه للجرام..

سجل الجنيه الذهب اليوم الأحد 24-11-2019  عند  5280 جنيه.

 

اسعار الذهب العالمية تسجل ارتفاعات طفيفة:

 ارتفعت اسعار  الذهب االعالمية  في المعاملات ا نهاية الاسبوع الماضي  أخر تعاملات الاسبوع بنسب بسيطة بلغت  0.4 بالمئة إلى 1470.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وجاءت الارتفاعات المحدودة بسب  الضبابية حول توقيع الصين وامريكا اتفاق تجاري، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1470.70 دولار للأوقية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.91 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر، وتشير التوقعات بمعاورة ارتفاع الاسعار العالمية للذهب بعد التخوفات بشان فشل الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة الامريكية بشان الحرب التجارية بينهم وذلك بعد شهور من فرض الرسوم الجمركية على سلع البلدين، وبالتالى ارتفاع اسعار الذهب على المستوى المحلى.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

الصين ا اسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2019دد اسعار الذهب اليوم اسسعار الذهب

أخبار تهمك

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ساديو ماني يوجة صفعة قوية لمحمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

كورة أون لاين real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLA SHOOT كورة ستار رابط ماتش ريال مدريد L

منذ ساعتين و 41 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 5 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

أخبار برشلونة اليوم: صدمة للبرسا قبل موقعة دورتموند وتحديد 3 مراكز لتدعيم الفريق وخيانة في برشلونة بسبب عدو ميسي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

موضوعات متعلقة

اسعار الذهب اليوم السبت 21-9-2019 بعد ارتفاعها 2 جنيه للجرام

اسعار الذهب اليوم الأحد... توقعات بارتفاعات جديدة

سعر جرام الذهب اليوم في مصر.. واسعار الجنيه الذهب تتعافي خلال التعاملات

اسعار الذهب اليوم السبت 2-11-2019 بعد ارتفاعات محدودة

سعر الذهب اليوم في مصر للبيع والشراء بدون مصنعية في سوق الصاغة الاربعاء 13 نوفمبر 2019

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 17 نوفمبر 2019.. عيار 21 يستقر بسوق الصاغة الآن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

09:13 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status