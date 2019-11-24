اسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2019.. وسعر عيار 21 جرام يستقر

اسعار الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 :

شهدت اسعار الذهب اليوم الأحد استقرار في جميع محلات الذهب والصاغة داخل مصر، بعد ارتفاع طفيف سجلتة نهاية الاسبوع الماضي مع صعود سعر الذهب العالمي، نتيجة عدم وضوح الصورة النهائية للاتفاق التجاري الموقع بين الصين وامريكا وسط مخاوف من عدم اتمامة.

اسعار الذهب اليوم السبت24 -11 - 2019

وصل سعر الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 عيار 24 إلى نحو 752 جنيه للجرام..

سجل سعر الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 عيار 21 نحو 663 جنيه للجرام..

سجل الجنيه الذهب اليوم الأحد 24-11-2019 عند 5280 جنيه.

اسعار الذهب العالمية تسجل ارتفاعات طفيفة:

ارتفعت اسعار الذهب االعالمية في المعاملات ا نهاية الاسبوع الماضي أخر تعاملات الاسبوع بنسب بسيطة بلغت 0.4 بالمئة إلى 1470.46 دولار للأوقية (الأونصة)، وجاءت الارتفاعات المحدودة بسب الضبابية حول توقيع الصين وامريكا اتفاق تجاري، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1470.70 دولار للأوقية، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.21 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 912.41 دولار لكنه زاد 2.7 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع، وصعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1768.91 دولار للأوقية، متجها لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف سبتمبر، وتشير التوقعات بمعاورة ارتفاع الاسعار العالمية للذهب بعد التخوفات بشان فشل الاتفاق التجارى بين الصين والولايات المتحدة الامريكية بشان الحرب التجارية بينهم وذلك بعد شهور من فرض الرسوم الجمركية على سلع البلدين، وبالتالى ارتفاع اسعار الذهب على المستوى المحلى.