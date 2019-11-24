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شراء سيارة بالتقسيط من البنك حلال أم حرام؟؟ الإفتاء تجيب

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 06:49 ص
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أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
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كشف الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، عن حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك، مؤكدا: "هذه المعاملة جائزة ولا حرج فيها".

وأوضح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، خلال فيديو تم عرضه عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء: "هذه المعاملة جائزة لان البنك يقوم بنقل ملكية السيارة بعد شرائها، مضيفا: "الأمر قد يختلط على البعض فى أن المشترى هو من يقوم بعملية الشراء، ولكن رأينا فى هذه الحالة أن البنك يوكله لشراء السيارة ثم بعد ذلك يملكها لنفسه".

وأشار الشيخ أحمد ممدوح إلى أن القاعدة الشرعية في هذه الحالة هي أنه حيثما توسطت السلعة بين طرفي العقد فلا ربا والله أعلى وأعلم.
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شراء سيارة دار الإفتاء حكم شراء سيارة البنك الإفتاء

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