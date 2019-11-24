Advertisements
Advertisements
Advertisements

تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 07:28 ص
Advertisements
الشاب المتوفى
الشاب المتوفى
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
Advertisements

24 ساعة كانت كفيلة بأن تحول العرس إلى ميتم، فقد جسد العريس إسحاق إبراهيم لحظات من الفرح والزغاريد والطبول، وأخرى من الصراخ والعويل، وعندما تتجول بين متصفحك الجول لتقراء تلك القصة المأساوية، تتخيل انك تقرا جزء من روايات إحسان عبد القدوس أو طه حسين، ولكن تلك القصة لم تكن من روايتهم، بل كانت حقيقة الشاب الذى اشتهر بين الناس بأخلاقه وحب الجميع له أنه العريس إسحاق إبراهيم ابن مركز ملوى بمحافظة المنيا الذي تحول فرحة إلى سرادق عزاء.


24 ساعة من الفرح والرعب عاشتها أسرتها 

عاد إسحاق إبراهيم الشاب الثلاثينى من السفر من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد رحلة معاناة طويلة من أجل توفير حياة كريم من أجل أن يتزوج لتعد له الأسرة العروس، وبدأ الشاب بدعوة أصدقائه والأقارب من أجل حضور الفرح الذى كان مقرر له الخميس الماضي.


قلوب تنبض

عند غروب شمس يوم الأربعاء الماضي، بدأت ليلة الحنة التي تسبق يوم الفرح واصطف الأهل والأصدقاء والجيران، من أجل الاحتفال بـ"ليلة الحنة"، تحت شعار فرحة إسحاق وأميرة الزوجة المستقبلية، وبينما الجميع يلهو من الفرحة، والزغاريد تعم المكان وسط تقديم المعازيم التهنئة، كان قلب الأم ينبض ما بين الفرحة بزواج ابنها والخوف من الكارثة المنتظرة.


صراخ وعويل

انصرف الجميع بعد ساعات طويلة من الاحتفال، من أجل الاستعداد للغد يوم العرس الذى انتظروا من أن أجل أن يشاركوا إسحاق فيه، ولكن لم يعلم هؤلاء بأنهم في الغد سوف يشاركونه في عزاءها على قبره، وبعد ساعات من تركه، وبينما يستعدون من أجل النوم إذا بصراخ وعويل يملأ المكان لم يتخيل هؤلاء بأنه إسحاق قد توفى فقد ظنوا للوهلة الأولى، أن أحد ما يشاهد التلفاز، ولكنهم تلقى النبأ من أسرته التى ضجت صراخها أوجه المكان بأنه إسحاق قد توفى دخل منزله صباح ليلة فرحه، وهرع به أصدقاؤه إلى مستشفى ملوي العام، على أمل أنه على قيد الحياة إلا أنه قد وافته المنية. 


وكان اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارا من العقيد جمال الدغيدي، رئيس مباحث المديرية، بورود بلاغ من الدكتور إسحاق إبراهيم فارس، مدير مستشفى ملوي العام، بوصول شاب ثلاثيني يدعى إسحاق إبراهيم، لقي مصرعه إثر تعرضه لإسفكسيا الاختناق أدت إلى هبوط حاد في الدورة الدموية أثناء استحمامه داخل حمام منزله. وفي تمام الساعة الثانية ظهرا، شيعت أهالي مدينة ملوي، مسلميها وأقباطها، جثمان إسحاق من داخل مطرانية ملوي، تلك المطرانية التي كانت سوف تزفة على عروسته أميرة في ذات الليلة في السادسة مساء.

تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا
تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا
تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا
تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا
تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا
تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا
تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا
تحول حفل الزفاف إلى سرادق عزاء.. شاب يتوفى ليله "فرحه" في المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظات المنيا أخبار

أخبار تهمك

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ حوالي 10 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

منذ ساعة و 14 دقيقة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. ننشر أول صورة لمحمد رمضان لحظة فوزه بجائزة المغني الأكثر جماهيرية في إفريقيا

منذ ساعتين و 19 دقيقة

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 11 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 13 ساعة

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 11 ساعة

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 14 ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يقترب بشدة من صفقة الموسم المنتظرة

منذ يوم

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

موضوعات متعلقة

"الفجر" داخل منزل أول علمي علوم ابن ملوى: كانت أتمنى أن يبلغني الوزير بالنتيجة (فيديو وصور)

فضيحة في "ليلة الدخلة".. شاب يريد تطليق زوجته: "طلعت فلات وسفنج"

لأول مرة ناهد السباعي تكشف عن كواليس ليلة زفافها الملغي (فيديو)

د. رشا سمير تكتب: وغابت قبل شمس الشروق

رصاصتان طائشتان تحولان عرُس في"بنها" إلى مآتم

"فرح يتحول لمآتم".. تفاصيل مصرع عريس وابنة شقيقه وإصابة 6 من أسرته في أسيوط

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

ترحيل وائل جسار من هذه الدولة

06:39 ص

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

06:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status