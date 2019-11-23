صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

وصل منذ قليل صناع الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، على السجادة الحمراء قبل انطلاق عرض الفيلم ضمن عروض اليوم الثالث في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.





تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



