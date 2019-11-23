Advertisements
Advertisements
Advertisements

صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:50 م
Advertisements
بين الجنة والأرض
بين الجنة والأرض
شيماء عطية - تصوير: عبير أحمد
Advertisements

وصل منذ قليل صناع الفيلم الفلسطيني "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، على السجادة الحمراء قبل انطلاق عرض الفيلم ضمن عروض اليوم الثالث في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال٤١.


تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.


ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.


تدور أحداث الفيلم، حول "سلمى" و"تامر" متزوجان منذ خمس سنوات ويعيشان في الأراضي الفلسطينية، وتكون المرة الأولى التي يحصل فيها "تامر" على تصريح بدخول المناطق الإسرائيلية من أجل تقديم أوراق طلاقهما في المحكمة بالناصرة. وفي المحكمة، يفاجئهما اكتشاف صادم عن ماضي والد "تامر".


تُقام فاعليات الدورة ال٤١ من مهرجان القاهرة السينمائى الدولي، في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر الجاري، برئاسة المنتج محمد حفظي، وتحمل اسم مديره الفني الراحل يوسف شريف رزق الله، وتحل السينما المكسيكية ضيف شرف بالمهرجان.



ويضم برنامج عروض المهرجان ١٥٠ فيلم، ما بين روائي طويل وتسجيلي وقصير، وينفرد بالعروض العالمية والدولية الأولى لقرابة ٣٠ فيلم، وتشهد الدورة ال٤١ إقامة النسخة الثانية من "أيام القاهرة لصناعة السينما" التي توفر للمحترفين فرصا للشراكة والتشبيك مع المجتمع السينمائي الدولي، وحضور الندوات والورش والحلقات النقاشية، وتقدم جوائز قيمة لمشاريع الأفلام في مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج تصل قيمتها إلى 200 ألف دولار، وذلك في الفترة من 21 الى 26 نوفمبر الجاري.

صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
صناع فيلم "بين الجنة والأرض" على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهرجان القاهرة السينماءي بين الجنة والأرض

أخبار تهمك

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 5 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ حوالي 3 ساعات

بيكهام يرفض الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 5 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

الآن

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

الآن

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

الآن

كورة أون لاين real madrid مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLA SHOOT كورة ستار رابط ماتش ريال مدريد L

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ ساعتين و 13 دقيقة

كورة لايف MATCH barcelona مشاهدة مباراة برشلونة بث مباشر Messi barca يلا شوت NOW PLUS رابط ماتش برشلونة في الليجا

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار برشلونة اليوم: صدمة للبرسا قبل موقعة دورتموند وتحديد 3 مراكز لتدعيم الفريق وخيانة في برشلونة بسبب عدو ميسي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ساديو ماني يوجة صفعة قوية لمحمد صلاح

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ازدحام كبير أمام شباك تذاكر فيلم "الإيرلندي" (صور)

بعد أقل من نصف ساعة على فتح الشباك.. نفاذ تذاكر فيلم "الإيرلندي"

"سنونوات كابول" يفتتح عروض اليوم الأول من مهرجان القاهرة السينمائي

صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بـ"فستان أبيض فوق الركبة".. رانيا يوسف تخطف الأنظار على السجادة الحمراء في ثاني أيام "القاهرة السينمائي" (صور)

ساندي تشارك صناع فيلم "سيدة البحر" على السجادة الحمراء في ثاني أيام مهرجان القاهرة (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:14 ص

الأسطورة al hilal live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الهلال KSA

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الهلال hd

11:20 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الهلالNOW

11:30 ص

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

09:13 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

05:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status