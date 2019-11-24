نجيب ساويرس عن ملتقى "شغلني" للتوظيف: "بوفق راسين في الحلال" (فيديو)

قال المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، إن ملتقى التوظيف "شغلني" ليس فكرته في الأساس، موضحًا أن أحد الشباب عرض عليه فكرة لإنشاء شركة تهدف لتشغيل الشباب، من خلال توصيل صاحب العمل بالباحث عن العمل، معقبًا: "البلد فيها فرص عمل، لكن الوصلة بين صاحب العمل وطالب العمل مش موجودة".



ولفت "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "سيد علي" ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن الشركة تعمل على تصنيف كافة الوظائف في مصر بالكامل، ويتم إعداد ملتقى كل عام، ويتم دعوة أصحاب الشركات والشباب الباحثين عن العمل، معقبًا: "بنوفق راسين في الحلال".



ولفت إلى أن الملتقى هذا العام وفر 10 آلاف فرصة عمل، والإقبال عليه كان جيد للغاية، مضيفًا أن الشباب لديه حماس كبير جدًا للحصول على أي وظيفة، لكن هناك بعض شباب للأسف تريد الحصول على مرتبات مجزية بصورة مباشرة، معقبًا:"في شباب عايزة تاخد 20 ألف جنيه في الشهر، لازم الشباب يعرف أن عليه الحصول على فرصة العمل المتاحة، والبحث عن فرصة أفضل بدلًا من الجلوس في البيت".

