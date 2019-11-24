وزير قطاع الأعمال يكشف فوائد مبادرة "جسور"

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة المصرية بدأت، على أرض الواقع، في تقديم برنامج يقوم على زيادة التجارة، مؤكدًا أن نجاح التجارة يشجع على الاستثمار في الصناعة.



وأضاف "توفيق"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على القناة "الأولى"، مساء السبت، أنهم قاموا بعمل مبادرة جسور؛ لزيادة التجارة البينية المصرية و10 دول إفريقية، عن طريق حزمة من الخدمات تقدم من مصنع المصدر وحتى دخول البضائع إلى المخازن.



وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم إقامة المبادرة بالفعل، وقاموا بعمل أول مشروع بها، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تشجع الاستثمار في الدول الإفريقية، وتعمل على زيادة حجم التجارة.

