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الحب والتحدث مع فتاة فى الهاتف.. حرام أم حلال؟؟ الإفتاء تجيب

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:00 ص
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أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
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كشف الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، عن حكم حب فتاة والتحدث معها في الهاتف فى الإسلام، قائلا:"الشرع لم يحرم مجرد الكلام بين الرجل والمرأة طالما موضوع الكلام ليس محرما، ولكن المحرم هو الكلام في موضوعات محرمة أو في ظروف محيطة لاتجوز مثل الكلام في خلوة ولكن مجرد الكلام لاشئ فيه".

وتابع الشيخ أحمد، خلال فيديو عرضته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع "يوتيوب"، موجها حديثه للشباب:"إذا كنت تحب فتاة وعندك قدرة على الإرتباط بها إذهب إلى أهلها وعندها لن يكون عليك حرج فى الكلام معها".

وأردف: "إن لم تكن مؤهلا للزاوج أذهب واعمل وإجتهد حتى تستطيع الظفر بهذه الفتاة، مشيرا إلى أن الحديث المستمر مع فتاة قد يعلقها بك حتى وإن كان فى إطار شرعي".
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الكلمات المفتاحية

فتاة دار الإفتاء الحب

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