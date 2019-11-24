أميرة بهي الدين: تطهير الجهاز الإداري من بقايا الإخوان أمر يشغل المصريين



وثمنت "بهي الدين"، خلال حوارها ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، فصل وزارة الأوقاف 10 أئمة لانتمائهم لتنظيم الإخوان، مشيرة إلى أنه أمر إيجابي، حيث استندت الأوقاف في قرارها لفصل أئمة الإخوان لقانون الكيانات الإرهابية.



وأضافت المحامية أميرة بهي الدين، أن الجماعة الإرهابية تشترك مع النازيين في نفس الصفات مثل القمع ومعاداة الأخرين، لافتة إلى أن هناك عناصر كانت تتفاخر بانضمامها لجماعة الإخوان.



قالت المحامية أميرة بهي الدين، إن تطهير الجهاز الإداري للدولة من بقايا الإخوان أمر يشغل المصريين، وعندما نتعرض لأي أزمة طارئة كانقطاع تيار كهربائي في مناسبة هامة يرى المصريون أن سببها وجود الإخوان.