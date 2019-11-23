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الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:33 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، مساء السبت، إنه اعتقل 60 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، للاشتباه بمشاركتهم بنشاطات شعبية.

وأضاف البيان أنه "تم تحويلهم للتحقيق لدى قوات الأمن"، فيما لم يحدد المدن التي تمت فيها هذه الاعتقالات.

وبحسب إحصائيات رسمية فإن الاحتلال الإسرائيلي يعتقل نحو 5000 أسير فلسطيني في سجونه.

ومن ناحية أخرى قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين هاجموا منزلا لعائلة أبو شمسية في الخليل جنوبي الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة طفل عمره عام ونصف بحجر في رأسه، ونقل إلى المستشفى.

وأوضح أنه في حادثة أخرى اعتدى "مستوطنون على طاقم إسعاف تابع للجمعية خلال تقديمه الإسعاف الأولية لأحد المواطنين في البلدة القديمة بالخليل".


هذا وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تجريف أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، التي كانت قد استولت عليها مطلع الشهر الجاري لصالح شق طريق استيطاني.


يذكر أن الشارع الاستيطاني الجديد يمتد من مفرق "عصيون" شمال الخليل، مرورًا ببيت البركة المقابل لمخيم العروب، وعبر المحمية الطبيعية "جبل القرن" الواقعة بين بيت أمر والعروب، وصولًا إلى مفرق "النبي يونس" المدخل الشرقي لمدينة حلحول.


وتقدر مساحة الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال لشق هذا الطريق بنحو 400 دونم (كم2) من أراضي المواطنين من بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل.

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الكلمات المفتاحية

الضفة الغربية الاحتلال الاسرائيلي اعتقال 60 فلسطيني

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