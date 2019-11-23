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أخر أخبار محمد صلاح اليوم 23 نوفمبر- كلوب يصدم الفرعون بقرار ناري.. ومو يهنئ المنتخب الأوليمبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:40 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الصو
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يقدم لكم "الفجر الرياضي" أخر أخبار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني، على مدار اليوم الموافق السبت 23 من نوفمبر الجاري.


"أخبار صلاح اليوم"

صلاح يهنئ المنتخب الأوليمبي بالتتويج بالأمم الإفريقية

حرص محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليري على تقديم التهنئة للاعبي منتخب مصر والجهاز الفني عقب التتويج بلقب بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام.


وغرد صلاح عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"ألف مبروك لمنتخبنا الوطني بطولة مستحقة.. وتحية كبيرة لجمهورنا الداعم لنا كلنا في أي وقت ويارب يفضلوا في الاستاد دايما".


ونجح منتخب مصر في التتويج بلقب بطولة إفريقيا تحت ٢٣ عام عقب الفوز على كوت ديفوار مساء اليوم بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي.


كلوب يصدم صلاح ويرفض مشاركته بأوليمبياد طوكيو

رفض يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي فكرة مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2020 بعد تأهل الفراعنة إليها عقب الفوز على كوت ديفوار في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.


وأكد كلوب أنه لا يعلم إن كان المدير الفني لمصر سيطلب انضمامه لكنه سيتحدث في كل الأحوال إلى محمد صلاح.


وقال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول وكريستال بالاس: "يجب ان أتحدث إلى مو، لا أعلم إن كان ذلك سيحدث اليوم أو متى، من قال إنهم سيطلبون مشاركته.. هل هناك مدرب قال ذلك فهل تعلمون إن كنا سنوافق على ذهابه أم لا".


وأشار كلوب إلى أن محمد صلاح ليس بحاجة إلى إجراء جراحة بسبب إصابة الكاحل لأنه تحسن بشكل وإصابته ليست خطيرة.


"أخبار صلاح الآن"

كلوب يشرح أسباب غياب صلاح عن كريستال بالاس

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على جاهزية المصري محمد صلاح لمباراة الفريق المقبلة أمام نابولي بالجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وغاب صلاح عن مواجهة ليفربول مساء اليوم أمام كريستال بالاس والتي فاز فيها الريدز بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".


وأضاف كلوب عقب نهاية لقاء كريستال بالاس :"محمد صلاح لم يستطيع التدريب لمدة 9 أيام ، قبل يومين تدرب بنسبة 60-70% ، وبالأمس لأول مرة تدرب بنسبة 100% ".


وتابع :"لم نُقحمه اليوم لكن كنا سندخله قبل أن نسجل الثاني، لذا اليوم كان راحة له لكن الأربعاء سيكون جاهزًا".


وواصل :"إنه بخير، لم يتمكن من التدرب لـ 9 ايام وعاد إلى مصر وتدرب هنالك لكن حتى الأمس كانت المرة الأولى له أن يكون جاهزاً بنسبة 100٪ لذا كان علينا اتخاذ قرار مشاركته من عدمه".


وأشار :"لدينا مباريات صعبة قادمة ، ما زلنا ننشئ الأساس بالنسبة لنا، لقد حققنا فوزًا هامًا اليوم".


وزاد :"كنا الجانب المهيمن وأكثر نشاطًا ، نحن لا نتوقف عن هذه الأشياء حتى لو لم تكن مثالية ، عندما سجل فيرمينو ، دافعنا بشكل جيد ، كان هناك الكثير من الوقت وقمنا بعمل جيد".


ويستضيف ليفربول نظيره نابولي يوم الأربعاء المقبل على ملعب "الأنفيلد" في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.


خبر سار لصلاح في البريميرليج

أعلن الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، عن إصابة سيرجيو أجويرو والتي تعرض لها في مباراة اليوم أمام فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي.


وقال بيب في تصريحات عقب مواجهة الفريق اليوم، أن إصابة أجويرو صعبة حيث أوضح: نأمل أن نعرف غدًا، لكن التشخيص الأولي ليس جيدًا، إصابة عضلية".


وتعد إصابة أجويرو فرصة للمصري محمد صلاح للتقدم في ترتيب هدافين البريميرليج، حيث أحرز صلاح 6 أهداف في الدوري الإنجليزي.

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نهائي كأس الأمم منتخب مصر في الأولمبياد كوت ديفوار اليوم المنتخب الاوليمبى الجولة الثالثة عشر

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