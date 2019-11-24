كاهن جديد بكنيسة العذراء مريم بأسوان

ترأس الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، بمشاركة الأنبا مكاريوس توفيق، المطران الفخري لإيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي بالسيامة الكهنوتية للشماس الإنجيلي أمجد عزت باسم الأب أمجد عزت، وذلك بكنيسة العذراء مريم والقديس دانيال كومبوني بأسوان.



شارك في الاحتفال القمص أنطونيوس ذكري راعي الكنيسة، والأب ماركو ناجي وكيل المطرانية، بالإضافة إلى لفيف من الآباء الكهنة من مختلف أنحاءالإيبارشية.



حضر أيضًا الآباء والراهبات الكومبونيان، والآباء الفرنسيسكان والراهبات المصريات، بالإضافة إلى أسرة المرتسم، وعدد كبير من أبناء الرعية ومن مختلف رعايا الإيبارشية



وفي كلمته أعرب الأنبا عمانوئيل عن سعادته بحضور الأنبا مكاريوس لمراسم السيامة، وبعد انتهاء الاحتفال ألقي الأب أمجد كلمة قدم فيها الشكر لنيافة الأنبا عمانوئيل علي تشجعيه له ونصائحه، كما شكر نيافة الأنبا مكاريوس علي مشاركته في صلاة الذبيحة الإلهية ومراسم السيامة.