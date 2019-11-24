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خبير اقتصادي يكشف حجم استثمارات مصر في القارة السمراء

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 03:11 ص
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الدكتور عبد المنعم السيد
الدكتور عبد المنعم السيد
كساب أحمد
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قال الدكتور عبد المنعم السيد، الخبير الاقتصادي، إن منتدى "أفريقيا 2019 " هو خطوة جيدًا جدًا على طريق التعاون المصري الإفريقي، من خلال زيادة التبادل التجاري، والاستثمارات البينية، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية بعضها البعض لا يزيد عن 15% من حجم التجارة الأفريقية، وهذه نسبة منخفضة للغاية.

وتابع الخبير الاقتصادي، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، مساء السبت، أن حجم الناتج الإفريقي يقدر بـ2 ترليون دولار، ورغم ذلك لا يوجد استغلال حقيقي للموارد البشرية والطبيعية في القارة السمراء، لافتًا إلى أن منتدى "أفريقيا 2019" يتميز بجمع قادة أفريقيا والعالم ورؤساء مجالس المؤسسات العالمية لدراسة ومناقشة التحديات التي تواجه القارة السمراء.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات المصرية في أفريقيا تتجاوز الـ10 مليار دولار، وهذا الرقم منخفض للغاية عند مقارنته بالاستثمارات الصينية والأمريكية في إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

مصر خبير اقتصادي أفريقيا 2019 أفريقيا

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