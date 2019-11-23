زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت NeoGraft | كل ما تريدين أن تعرفيه عن هذه العملية .. المميزات والعيوب والمخاطر والأسعار

* ماذا تعني عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت؟





يعتبر " نيوجرافت - NeoGraft" هو جهاز آلي يتم استعماله بصيلات الشعر من فروة الرأس وإعادة زراعتها في الأماكن المصابة بالصلع، حيث إنه يعد " إنسان آلي" يساعد طبيبك في حصاد الشعر من رأسك وإعادة زراعته مرة أخرى، و تتم هذه العملية بنظام سلس وسهل للغاية، وتستغرق وقتًا أقل من العمليات الأخرى، وتحقق نسبة نجاح عالية جدًا.





و تعتمد تقنية " نيوجرافت" على التدخل البسيط ولا تسبب أية ندوب، وهي أحد أفضل الخيارات للرجال والنساء، وتعتمد أيضًا هذه الطريقة بالأساس على تقنية الاقتطاف (Follicular unit extraction) (FUE)، والتي تحصد الشعر بلطف من مؤخرة الرأس أو الذراعين أو الساقين، في مجموعات تتراوح بين بصيلة واحدة وحتى 4 بصيلات في المرة الواحدة، ويعقبها زراعة الشعر بصيلة تلو الأخرى في الأماكن المصابة بالصلع بحيث يبدو مظهرها طبيعياً وجذاباً، مع توفير كبير في وقت الطبيب الجراح وجهده.



