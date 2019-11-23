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زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت NeoGraft | كل ما تريدين أن تعرفيه عن هذه العملية .. المميزات والعيوب والمخاطر والأسعار
السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:29 م
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- ماذا تعني عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت؟
- طريقة زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft
- مميزات تقنية نيوجرافت - NeoGraft لزراعة الشعر
- عيوب تقنية نيوجرافت - NeoGraft لزراعة الشعر
- مخاطر إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت - NeoGraft
- الأشخاص المرشحون لعملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت
- أفضل الطرق التعافي بعد إجراء عملية زراعة الشعر.
- مقارنة بين تقنية "النيوجرافت" وطرق زراعة الشعر التقليدية
- سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في مصر والدول العربية
يحتاج الشعر إلى الاعتناء به دومًا للحفاظ على نموه ومظهره الصحي، وتمنح منتجات التصفيف والشامبوهات وغيرها من مستحضرات العناية بالشعر مظهرًا جماليًا، حيث إنها لا تعالج مشكلات الشعر الشائعة بصورة جذرية، ونجد في الآخر أن الشعر مازال ضعيفًا ويتعرض للتساقط دومًا.
ولا شك أن مشكلة تساقط الشعر تسبب إحراج كبير لكثير من الأشخاص سواء نساء أو رجال، ما يجعل الشخص يذهب للخضوع إلى عمليات زراعة الشعر، سنستعرض لكم اليوم كل ما تودون أن تعرفوه عن عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت.
* ماذا تعني عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت؟
يعتبر "نيوجرافت - NeoGraft" هو جهاز آلي يتم استعماله بصيلات الشعر من فروة الرأس وإعادة زراعتها في الأماكن المصابة بالصلع، حيث إنه يعد "إنسان آلي" يساعد طبيبك في حصاد الشعر من رأسك وإعادة زراعته مرة أخرى، وتتم هذه العملية بنظام سلس وسهل للغاية، وتستغرق وقتًا أقل من العمليات الأخرى، وتحقق نسبة نجاح عالية جدًا.
وتعتمد تقنية "نيوجرافت" على التدخل البسيط ولا تسبب أية ندوب، وهي أحد أفضل الخيارات للرجال والنساء، وتعتمد أيضًا هذه الطريقة بالأساس على تقنية الاقتطاف (Follicular unit extraction) (FUE)، والتي تحصد الشعر بلطف من مؤخرة الرأس أو الذراعين أو الساقين، في مجموعات تتراوح بين بصيلة واحدة وحتى 4 بصيلات في المرة الواحدة، ويعقبها زراعة الشعر بصيلة تلو الأخرى في الأماكن المصابة بالصلع بحيث يبدو مظهرها طبيعياً وجذاباً، مع توفير كبير في وقت الطبيب الجراح وجهده.
* طريقة زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft
يقوم الطبيب المُختص بزراعة الشعر بتقنية نيوجرافت بالاعتماد على آلة كبيرة تشبه الـ "خرامة"، تقوم بثقب فروة الرأس في أماكن تواجد البصيلات وسحب البصيلات وتجريدها من الأنسجة المحيطة بهاوالاحتفاظ بها في محلول فيسيولوجي في نهاية الأنبوب حتى تتم عملية الحصاد.
ويبدأ بعدها الجهاز في ثقب فروة الرأس ثقوب دقيقة يعمل الجراح على ضبطها حسب الحالة، ويتم غرس بصيلات الشعر في هذه الثقوب، وتكرر هذه العملية حتى يتم تغطية مناطق الصلع المراد تغطيتها، وفي كل مرة يضبط الجراح المساحة والعمق وعدد البصيلات، وقد يحتاج الجراح لإضافة لمسة نهائية بيديه لضبط خط الشعر بصورة طبيعية سواء في هذه الجلسة أو في جلسات تالية.
ويتم ارتداء ضمادة طبية لمدة 3 أيام، ويتم إزالتها فيما بعد واستخدام بعض الكريمات الطبية وخلال فترة لا تتجاوز 30 يوم يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.
* مميزات تقنية نيوجرافت - NeoGraft لزراعة الشعر
- توفر الوقت والجهد للطبيب.
- تعطي مظهراً طبيعياً أكثر للشعر المزروع.
- لا تحتاج إلى تدخل جراحي بالمشرط (non invasive).
- لا يضطر الطبيب إلى استخدام المشرط وبالتالي لا تترك ندوب أو جروح.
- لا تحتاج إلى فترة نقاهة ولا إلى غرز ولا خياطة.
- توفر الفرصة لاستخلاص وزراعة عدد أكبر من البصيلات.
* عيوب تقنية نيوجرافت - NeoGraft لزراعة الشعر
ويعتبر من أبرز عيوب تقنية النيوجرافت هي ارتفاع تكلفتها مقابل كمية الشعر التي يتم زراعتها، كما أن ترتفع التكلفة الأساسية لاستخدام الجهاز "وترتفع التكلفة النسبية مقارنة بعدد البصيلات التي تريد زرعها حيث أن حوالي 1000 بصيلة مقابل 8800 دولار أمريكي مما يعني أن تكلفة البصيلة حوالي 8.8 دولار أمريكي"، فبالتالي في حالات "الصلع الكلي" قد تتكلف هذه العملية مبالغ باهظة للغاية.
ولا يُحبذ بعض الأطباء استخدام جهاز "نيوجرافت" اعتقادًا منهم أنه يتلف بصيلات الشعر خلال حصادها، حيث أن بصيلات الشعر حساسة للغاية نظرًا للظروف المحيطة بها.
ويحصد الجهاز بصيلات الشعر من خلال جهاز شفط هواء، وهذا الجهاز يمكن أن يدمر البصيلة بشكل كُلي خلال إجراء عملية الزراعة إذا لم يستخدم بحرص وحذر شديد، ولهذا فإن هذه العملية تحتاج إلى طبيب خبير للغاية ومُدرب على استخدام الجهاز بالطريقة المناسبة وأكثر من مرة، بحيث يمكنه استخراج بصيلات الشعر دون أن يؤذيها وزراعتها على العمق المناسب.
* مخاطر إجراء عملية زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت - NeoGraft
عامةً عملية زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت لا تتضمن أية آثار جانبية أو مخاطر على فروة الرأس، حيث إنها تحقق نتائج مرضية وأكثر تميزًا عب باقي التقنيات الأخرى، بينما تلك التقنية ذات درجة عالية من الدقة ولا تسبب أية التهابات أو احمرار أو ندبات، وفي نفس الوقت تُمكن المريض من الحصول على توزيع الخصلات بشكل متناسق ويبدو طبيعي للغاية.
* الأشخاص المرشحون لعملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت
عملية نيوغرافت مناسبة للغاية لأي شخص مصاب بالصلع، يرغب في إجراء عملية زراعة الشعر والعودة لممارسة حياته الطبيعية بأقصى سرعة ممكنة، وليس لها أية شروط.
* أفضل الطرق التعافي بعد إجراء عملية زراعة الشعر.
- بعد إجراء الجراحة تصبح فروة الرأس لينة للغاية، وقد تحتاج إلى تناول أدوية لعدة أيام من أجل علاج الألم.
- يطلب منك الجراح ارتداء الضمادات على فروة الرأس لمدة 24 ساعة على الأقل أو يومان.
- يصف الطبيب مضاد حيوي أو عقار مضاد للالتهابات والتي تبقى عدة أيام.
- معظم المرضى يكونوا قادرون على العودة إلى العمل من 2 إلى 5 أيام.
- في غضون 2 إلى 3 أسابيع بعد الجراحة، يسقط الشعر المزروع، وتبدأ ملاحظة نمو جديد للشعر بحوالي 60% من 6 إلى 9 أشهر.
* مقارنة بين تقنية "النيوجرافت" وطرق زراعة الشعر التقليدية
تعتبر زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت هل استكمال أو تطوير لعملية زراعة الشعر بتقنية الاقتطاف "FUE"، وهي توفر المزيد من الوقت والجهد وزيادة الدقة وزيادة نسب نجاح العملية، بينما عملية زراعة الشعر بالاقتطاف الكلي التقليدية (FUE) طريقة مرهقة ومُتعبة للغاية للطبيب الجراح في حالة زراعة عدد كبير من البصيلات، لأن الطبيب يضطر لاستخلاص حوالي 2500 بصيلة يدويا، وبعدها تنظف هذه البصيلات ويعاد زراعتها مجددًا.
ويعمل الجراح الآلي بسرعة ودقة شديدة اختصارًا لوقت إجراء هذه العملية في (4 ساعات بدلًا من 12 ساعة). وهذا يعني المزيد من الراحة للجراح والمريض، والمزيد من الدقة وزيادة فرص نجاح العملية.
أما بالنسبة لمقارنة تقنية "نيوجرافت" بتقنية زراعة الشعر بالشريحة (FUT)، فحدث ولا حرج، أنت هنا تلغي تمامًا فكرة الندبات التي تحتاج إلى تغطية في مؤخرة الرأس، ولا تحتاج إلى التعرض إلى تخدير جزئي أو كلي، وتتجنب أيضًا الحاجة إلى استعمال الغرز في فروة رأسك أو إلى وضع ضمادة لفترة من الوقت.
تقنية نيوجرافت أكثر فعالية وأقل اختراقا (less invasive) ولن تسبب لك الألم، وهذا يعني أنك لن تحتاج إلى فترة نقاهة للتعافي من العملية، كما أن الجهاز دقيق للغاية ولهذا لن تحتاج إلى حلاقة جزء كبير من شعرك بعكس طرق زراعة الشعر التقليدية الأخرى والتي تتطلب منك حلاقة جزء كبير من الشعر.
* سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في مصر والدول العربية
- سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في مصر
سعر عملية زراعة الشعر بتقنية "النيوجرافت - NeoGraft" تصل إلى لما بين 5000 إلى 7000 دولار أمريكي،
حيث تتغير تكلفتها على حسب عدة عوامل أهمها حالة الشخص الذي يعاني من التساقط، وتتوقف أيضًا على مدى مهارة الطبيب المتخصص وشهرته الواسعة وخبرته، وتتوقف أيضًا على "المركز الطبي" الذي تتم به العملية.
- سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في السعودية
يتراوح سعر زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت في المملكة العربية السعودية من 1100 إلى 2500 دولار أمريكي.
- سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في الإمارات
يتراوح سعر زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت في الإمارات من 2500 إلى 4000 دولار أمريكي.
- سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في الأردن
يتراوح سعر زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت في الأردن من 1200 إلى 3000 دينار أردني.
- سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في الأردن
يتراوح سعر زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت في الأردن المغرب حوالي 4700 يورو تقريبًا.
- سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في تركيا وأوروبا
يتراوح سعر زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت في تركيا وأوروبا حوالي 1900 يورو تقريبًا.
- سعر عملية زراعة الشعر بتقنية نيوجرافت - NeoGraft في أمريكا
يتراوح سعر زراعة الشعر بتقنية النيوجرافت في أمريكا من 4000 إلى 14,000 دولار أمريكي.
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