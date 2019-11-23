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شاهد.. محمد حماقي يقبل رأس متسابقة ببرنامج "ذا فويس" بعد استبعادها

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:29 م
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بوابة الفجر
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نشر الفنان محمد حماقى صورة له من برنامج ذا فويس وكتب عليها تعليق موجها فريقه، وذلك على موقع تبادل الصور والفيديوهات" إنستجرام".

علق" حماقي" على الصورة قائلا: "فخور جدا بفريق والتطور الملحوظ فى أدائهم النهار ده أنتوا اشتغلتوا على نفسكم كتير الفترة اللي فاتت تقدروا النهار ده تترجمها ده على المسرح تظاهروا إمكانيات صوتكم بشكل أحسن".

استبعد "حماقي" اليوم المتسابقة وئام من فريقه، وكان مضطرا لذلك، حيث أن العروض النهائية توجب التصفية بين المتسابقين، وبدأت وئام تواجدها بموقف المؤثر حين بكى حماقى بعدما علم أنها من أصحاب القدرات الخاصة حيث أنها تستخدم كرسيا متحركا، أنهت وئام تواجدها بموقف مؤثر، حيث قام "حماقي" بتقبيل رأسها بعدما أعلن استبعادها من الفريق، معربا أنها نشرت الطاقة الإيجابية وقوة الإرادة وقت وجودها فى البرنامج.

يذكر أن هذا هو الموسم الخامس لبرنامج "ذا فويس"، وهو برنامج اكتشاف المواهب الشهير الذي تعددت مواسمه بسبب ناجحة فى العالم العربي، وتضم لجنة التحكيم به الفنانين محمد حماقى وسميرة سعيد وأحلام وراغب علامة، ويشارك فى البرنامج يتسابقون من كل الوطن العربي.
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الكلمات المفتاحية

محمد حماقي فن الفجر الفني أخبار الفن،الفجر

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