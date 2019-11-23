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مقتل متظاهر عراقي بإطلاق الرصاص الحي قرب جسر الزيتون
السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:19 م
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الفجر
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قتل متظاهر عراقي، مساء السبت، بإطلاق الرصاص الحي قرب جسر الزيتون وسط الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب العراق.
اندلعت مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
وأسفرت المواجهات عن إصابات بين صفوف المحتجين.
وتعد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، الجمعة، توقيف قيادي داعشي في منطقة الرمادي بمحافظة الأنبار.
وكان مصدر عسكري عراقي قد أعلن، الإثنين الماضي، مقتل 20 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 9 آخرين في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي غربي الموصل شمال بغداد.
وحسب آخر الإحصائيات قتل أكثر من 335 شخصا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات بالعراق في الأول من أكتوبر الماضي.
وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.
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