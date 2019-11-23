Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقتل متظاهر عراقي بإطلاق الرصاص الحي قرب جسر الزيتون

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements
قتل متظاهر عراقي، مساء السبت، بإطلاق الرصاص الحي قرب جسر الزيتون وسط الناصرية بمحافظة ذي قار في جنوب العراق.

اندلعت مواجهات بين قوات الأمن العراقية ومتظاهرين في حي البلدية وسط مدينة كربلاء، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وأسفرت المواجهات عن إصابات بين صفوف المحتجين.

وتعد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.

وكانت السلطات العراقية قد أعلنت، الجمعة، توقيف قيادي داعشي في منطقة الرمادي بمحافظة الأنبار.

وكان مصدر عسكري عراقي قد أعلن، الإثنين الماضي، مقتل 20 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي واعتقال 9 آخرين في عملية عسكرية نفذتها القوات العراقية بإسناد من طيران التحالف الدولي غربي الموصل شمال بغداد.

وحسب آخر الإحصائيات قتل أكثر من 335 شخصا وأصيب 15 ألفا على الأقل بجروح، منذ بدء الاحتجاجات بالعراق في الأول من أكتوبر الماضي.

وتُعَد موجة الاحتجاجات الجارية في العراق ضد فساد الطبقة السياسية الأكبر والأكثر دموية في البلاد منذ عقود، وتستخدم فيها قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي والقنابل الصوتية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل متظاهر عراقي رصاص حي داعش حي البلدية جسر الزيتون

أخبار تهمك

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الريالNOW

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ ساعة و 27 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 4 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

منذ ساعتين و 22 دقيقة

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ ساعتين و 10 دقيقة

«يلا شوت» TIME LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة جودة متعددة اليوم

منذ حوالي 7 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الريال YALLA ON

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS بنزيما جوووول

منذ حوالي 7 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 5 ساعات

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال hd

منذ حوالي 8 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ ساعتين و 19 دقيقة

موضوعات متعلقة

متظاهرو العراق يحاولون اقتحام مقر الحكومة في منطقة العلاوي

الحكومة العراقية تحرك قضايا فساد ضد عدد من كبار المسؤولين

القوات الأمنية العراقية تقتحم ساحة الطيران في بغداد

مقتل 3 متظاهرين خلال اشتباكات عنيفة وسط بغداد

السلطات العراقية ترفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي

العراق: إصابة 10 متظاهرين خلال احتجاجات قرب جسر الأحرار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:14 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الريال YALLA ON

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS بنزيما جوووول

04:23 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال hd

03:58 م

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الريالNOW

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status