بعد الاكتشافات الأخيرة.. نائب رئيس "العامة للبترول" السابق لـ المصريين: الخير قادم

علق المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، على الاكتشافات البترولية، قائلًا: "يعكس نجاح قطاع البترول في مجال الاكتشاف".



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم السبت، أن اكتشاف 14 كشفًا بتروليًا بالربع الأول من 2019 يعكس استدامة الإنتاجية، واستدامة الاكتشافت طبقًا لنمط المزايدات والاتفاقات البترولية التي تعقد.



وأشار نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق، إلى أن هذه الاكتشافات تعني وجود استدامة في مصر لإنتاج البترول، وهذا يعني، على ضوء الاتفاقات، أن هناك بشائر خير قادمة، وخير قام في قطاع البترول، ونجاح القطاع في استدامة واستمراية إنتاج البترول والغاز.

