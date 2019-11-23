سُمية الألفي باكية: "أنا من غير فاروق الفيشاوي تايهة في الدنيا" (فيديو)

قالت الفنانة سُمية الألفي، إنها لا تمتلك الجرأة للعودة للتمثيل، وتخاف من اتخاذ مثل هذا القرار، معقبة باكية: "أنا من غير فاروق الفيشاوي تايهة في الدنيا، كنت ممكن ما أشوفش الفيشاوي لمدة 6 شهور، لكن مش مهم، كافية إنه كان موجود في الدينا "



وتابعت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت: "أنا مؤمنة جدًا بالله، وديمًا بقول إن لله وإن إليه راجعون، وعارفة أن كل واحد ليه ميعاد، وأنا راضية جدًا بقضاء الله عز وجل"، لافتة إلى أنها كانت من الممكن أن تعود للتمثيل مرة أخرى للتمثيل إذا كان الفيشاوي موجود على قيد الحياة.



وعندما ألح عليها الإعلامي عمرو الليثي، مقدم البرنامج، بالعودة للتمثيل، قالت: "أول ما مرة تترجاني في حاجة، أوعدك إني أفكر يا عمرو".

