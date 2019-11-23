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بالاسماء.. إخلاء سبيل 35 متهما في "طلائع حسم الإرهابية"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:25 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل 
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أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، بإخلاء سبيل 35 متهمًا في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا والمعروفة باسم "طلائع حسم الإرهابية"

وجاءت اسماء المخلي سبيلهم كالآتي:
1- إسلام موسى عبد الوهاب سيف
2- البسطويسي الخضري البسطويسي صيام
3- جهاد البسطويسى الخضري البسطويسى صيام
4- سامح جمعة أحمد عبد الجواد
5- عمر زكريا عبد الحميد السيد
6- محمد عبد الراضي رمزى محمد
7- عبد الرحمن قرنى محمد
8- أحمد الشحات محمد سليم
9- عمرو عبد القوى محمد السيد
10- أحمد رزق محمد سلامة
11- أنور أحمد أنور الجد
12- حمادة سيد عبد الواحد رزق
13- ذكى رمضان أحمد محمد
14- إسماعيل مصطفى على بهنسي
15- أكرم إبراهيم لطفى أحمد
16- كريم نبوى محمد إبراهيم
17- إكرامي إسماعيل يوسف التحفة
18- محمد عاشور حسن محمد
19- مصعب عصام محمد محمد
20- محمد محمود عبد ربه محمد
21- جبر السيد محمد السيد حجى
22- عمر سعيد علوانى أبو العبد
23- الحسن محمد توفيق على عجوة
24- هانى بدر محمد عبد الباري
25- أحمد زكريا محمد محمد الصياد
26- مصعب جمال محمود الشافعي
27- محمد سيد سعد قرنى إبراهيم
28- راشد صديق راشد سالم
29- كريم سعيد محمد سيد
30- عمرو خالد هلال محمد
31- سعيد هشام سعيد أحمد
32- أحمد عبد المنعم منصور عبد المنعم
33- عبده محمد عبده سرور
34- وليد محمد عبد العظيم خطاب
35- محسن محمود عبد المطلب فاضل

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت قرار بإدراج عدد من المتهمين في القضية علي قائمة الكيانات الارهابية ومن بين الأسماء المدرجة معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدى شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى.

أبرز الاتهامات المنسوبة للمتهمين: الانضمام لجماعة أنشأت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من أداء عملها، وتخطيط قيادات الإخوان الهاربين خارج وداخل البلاد لإعادة تنظيم عناصر المجموعات المسلحة للجماعة تحت مسمى "طلائع حسم" ووضع برامج تدريبية لرفع مستواهم البدني والقتالى من خلال عدة محاور لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح البلاد.
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