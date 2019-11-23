أمير الباحة يأمر بإنشاء مركز للتدخل السريع في عقبة المنطقة





أمر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.





وجاء قرار الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بإنشاء المركز ليضم "الدفاع المدني، والمرور، والهلال الأحمر السعودي، وفريق الصيانه بإدارة النقل"، وذلك من أجل مباشرتها للحوادث، التي تحدث في العقبة في اسرع وقت، موجهاً بأن تقوم إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.





وأتى قرار أمير الباحة حرصاً منه على راحة وسلامة مرتادي الطريق خصوصاً أيام الشتاء، نظرا لهطول الأمطار وكثافة الضباب، مما يسبب ذلك إلى وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية.



