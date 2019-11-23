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أمير الباحة يأمر بإنشاء مركز للتدخل السريع في عقبة المنطقة
السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:17 م
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الفجر السعودي
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أمر أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، مساء اليوم السبت، بإنشاء مركز التدخل السريع في الجزء الأخير من عقبة الباحة.
وجاء قرار الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز بإنشاء المركز ليضم "الدفاع المدني، والمرور، والهلال الأحمر السعودي، وفريق الصيانه بإدارة النقل"، وذلك من أجل مباشرتها للحوادث، التي تحدث في العقبة في اسرع وقت، موجهاً بأن تقوم إدارة النقل باختيار الموقع وتهيئة المركز في أسرع وقت ممكن.
وأتى قرار أمير الباحة حرصاً منه على راحة وسلامة مرتادي الطريق خصوصاً أيام الشتاء، نظرا لهطول الأمطار وكثافة الضباب، مما يسبب ذلك إلى وقوع حوادث مرورية وانهيارات صخرية.
منطقة الباحة
هي إحدى المناطق الإدارية الثلاث عشرة التي تتكون منها المملكة العربية السعودية. تقع في الجزء الغربي من شبه الجزيرة العربية، على سلسلة جبال الحجاز، تأسست كمنطقة إدارية في شهر ذي الحجة عام 1383هـ، وعاصمتها الإدارية مدينة الباحة، إحدى قرى شمال غامد، وإليها تُنسب المنطقة.
ويتركز بها الثقل الإداري والتجاري وتوجد بها إمارة المنطقة، وتتجمع فيها الدوائر الحكومية والمراكز التجارية الكبرى، إضافة إلى أن بها أسواقا شعبية كثيرة منها: (سوق الخميس، سوق السبت، سوق الاثنين) وتعتبر من أفضل مناطق المملكة في مجال السياحة جنوب غرب المملكة، ويحد منطقة الباحة منطقة مكة المكرمة من الشمال والغرب والجنوب، ومنطقة عسير من الشرق.
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