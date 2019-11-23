فتحي مبروك لـ"الفجر الرياضي": البدري مظلوم وفايلر مدرب رائع.. وهذا ردي على مصطفى يونس

البدري مظلوم وفايلر مدرب رائع

المعايير الجسمانية والفنية على رأس أولوياتنا في اختيار الناشئين

حديث مصطفى يونس عن ناشئي الأهلي غير مقبول

هذا الفارق بين رمضان صبحي وبامبو

يعد فتحي مبروك المدير الفني السابق للنادي الأهلي ومدير قطاع الناشئين بالنادي واحدا من أبرز الاعبين في تاريخ القلعة الحمراء في مركز المدافع الأيسر وبالطبع لا تنسى جماهير الأهلي تصعيده للنجمين رمضان صبحي وكريم بامبو للفريق الأول ، وكان لموقع الفجر الرياضي حوار مع المارشال مبروك وإليكم نص الحوار :_





بداية حدثنا عن المعايير التي يتم على أساسها اختيار الناشئين بالنادي الأهلي ؟

يتم اختيار اختيار الناشئين بالنادي الأهلي وفقا لمعايير كثيرة أولها وأهمها المعايير الفنية وكذلك الاعتبارات الجسمانية للناشئ مع ثقافة الاعب للعب على الملعب الكبير ، نظرا لأن هناك أعداد كبيرة من الاعبين يأتون للاختبارات بدون سابق لعب على الملعب الكبير وهوا ما يتعارض مع معايير الاختيارات لأن جميع الفرق بالنادي تدخل في مسابقات كبيرة تستدعي اللعب على الملعب الكبير بفريق كامل العدد من 11 لاعب في مراكزهم المختلفة.





ما خطتكم لتطوير قطاع البراعم في النادي ؟

نهتم في النادي الأهلي بتطوير قطاع البراعم بدءا من مواليد 2011 إلى 2007 عن طريق تنظيم المسابقات وتقليل الأعداد في اختيارتنا من الإختبارات، فنحن نهتم في المقام الأول باختيار الاعب الأبرز جسمانيا والاستغناء عن الاعبين الأقل من الناحية الفنية ، كما أتابع شخصيا مباريات القطاع للوقوف على مستوي الاعبين ، ونعمل أيضا على تطوير أداء الاعبين الصغار من الناحية البدنية والفنية داخل الملعب لإعداد نواة من الاعبين للفريق الأول حسب احتياجات الفريق مستقبلا.

كيف يتم تنظيم تصعيد الاعبين من قطاع الناشئين للفريق الأول ؟

الموضوع قائم على حسب احتياجات الفريق الأول من الاعبين ، ونوافق وايضا على احتياجات الأندية الأخري من لاعبينا ولكن على سبيل الإعارة ، كي يبروزا موهبتهم في مسابقة الدوري المصري الممتاز وهوا ما يصب في مصلحة الفريق الأول في النهاية.

ما ردكم على مهاجمة مصطفي يونس لاعب الأهلي السابق لقطاع الناشئين بالنادي ؟

ردي الوحيد على هجوم مصطفي يونس هوا ما لقيه من جماهير الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي من هجوم مضاد ودفاع عن القطاع ، ولا يصح ما قاله عن قطاع الناشئين .

ما حقيقة وجود واسطة لاختيار لاعبين بعينهم في اختبارات الأهلي ؟

لا يوجد واسطة في قطاع ناشئين الأهلي وأري أن المدرب الذي يختار لاعبين بناءا على واسطة مدرب فاشل ، لأن الواسطة لا تجلب النتائج والبطولات .

بالحديث عن الفريق الأول ..كيف تري أداء الأهلي مع فايلر ؟

أرى أن الفريق يسير بخطى جيدة مع فايلر من حيث النتائج والأداء بدليل احتلال النادي الأهلي قمة الدوري المصري واتمنى التوفيق للفريق هذا الموسم.





ما رأيك في أداء المنتخب الأولمبي في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 وصعود الفريق لطوكيو 2020 ؟

أداء الفريق كان رائعاً طوال مباريات البطولة حيث تصاعد المستوي الفني بداية من مباراة مالي وهوا ما جعل الجماهير تتزايد على ملعب استاد القاهرة لتشجيع المنتخب بدليل حضور أكثر من 75 ألف متفرج في مباريات الفريق الأخيرة في البطولة الأفريقية وهوا ما لم يحدث من قبل في هذا السن .

بالحديث عن أولمبياد طوكيو.. من نظركم من الثلاثي فوق السن الأجدر بالمشاركة في الأولمبياد ؟

في الحقيقة أنا لا أستطيع أن أرشح لاعبين بعينهم ، فالكابتن شوقي غريب هوا الأحق بالاختيار على حسب احتياجات الفريق وقتها ولكن أفضل أن تكون الاختيارات من الاعبين المحترفين.

قمت بتصعيد رمضان صبحي وكريم بامبو للفريق الأول بالأهلي ..فرأينا رمضان صبحي قائدا للمنتخب الأولمبي حاليا في حين لم نرى كريم بامبو يتوهج مثل رمضان صبحي فما الفرق بين الاعبين ؟

الفروق كثيرة بين الاعبين وطبعاً أولها هي استمرارية رمضان صبحي في النادي الأهلي وكذلك احتراف الاعب في الدوري الإنجليزي ومن ثم عودته للنادي الاهلي ، حيث أن القلعة الحمراء تثقل من اسم الاعب وتضعه تحت الأضواء ، وعلى الجانب الآخر كريم بامبو الذي انتقل بين الأندية المختلفة في الدوري المصري ولكن حاليا لا يشارك أساسياً مع الزمالك وهوا ما رجح كفة رمضان صبحي في اختيارات المنتخب .





حدثنا عن رسالة فتحي مبروك لرمضان صبحي ؟

أود أن أتوجه له بالشكر على الأداء الرائع في الفترة الأخيرة وسيصل إلى ما هوا أفضل على الناحية الفنية ، فالاحتراف الخارجي وعودته إلى النادي الأهلي أعطته دفعة جيدة وأتمنى أن يستمر على أدائه الجيد.

هل أنت مع احتراف رمضان صبحي أم بقاءه مع النادي الأهلي ؟

الأمر يرجع لسياسات النادي الأهلي وفكر المدير الفني فايلر ، وما يروه في مصلحة القلعة الحمراء ورمضان صبحي بالطبع سيتم تنفيذه.





ما رأيك في أداء المنتخب المصري مع حسام البدري ؟

من وجهة نظري أرى أن حسام البدري مظلوم لأنه استلم المنتخب في توقيت صعب للغاية ، كما أن البدري يعاني من نقص في مراكز كثيرة نظرا لمشاركة بعض لاعبيه مع المنتخب الأولمبي بالإضافة إلى غياب النجم المصري محمد صلاح ، ولكنني لاحظت غياب الروح والدوافع عن بعض الاعبين وهوا ما جعل الجماهير المصرية تقلق على منتخب مصر وآمل أن يتحسن الأداء والنتائج في المباريات المقبلة.