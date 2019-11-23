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أخبار ريال مدريد اليوم: الريال يضع 300 مليون يورو لضم صفقة القرن ونجم الملكي يحسم مصيره ومورينيو يطلب نجم الريال

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:16 م
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ريهام عبد المحسن
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شهد ريال مدريد اليوم الموافق السبت 23 نوفمبر 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها صراع كلا من روما وميلان الإيطاليين على ماريانو دياز. وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

أخبار ريال مدريد اليوم

- ريال مدريد يخطط لاستعادة نجمه في الصيف المقبل
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تخطيط ريال مدريد لاستعادة خدمات نجمه الشاب مارتين أوديجارد في الصيف المقبل بعد تألقه الملحوظ مع ريال سوسيداد في الموسم الحالي.
وأفادت صحيفة ماركا الاسبانية بأن ريال مدريد يسعى لاستعادة خدمات النرويجي مارتين أوديجارد نجم الملكي المعار إلى صفوف ريال سوسيداد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن مسئولي ريال مدريد معجبون بالآداء الرائع الذي قدمه النجم الشاب مع فريقه الجديد هذا الموسم لكن أوديجارد يفضل استكمال فترة إعارته الممتدة لموسمين كاملين وعدم انهاؤها من أجل العودة إلى السنتياجو برنابيو في الصيف المقبل.


- صراع إيطالي على مبنوذ ريال مدريد
ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن مهاجم نادي ريال مدريد الدومنيكاني "ماريانو دياز" بات قاب قوسين أو ادنى من الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأفادت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية أن ماريانو دياز قرر الرحيل عن ريال مدريد خلال يناير المقبل.
وذكرت الشبكة، نقلاً عن وكيل أعمال اللاعب ديفيد أرانا أن موكله سيرحل بنطاق الإعارة لمدة موسمين بدء من يناير القادم.
وأضافت كالتشيو ميركاتو أن نادي روما الإيطالي ينافس ميلان على ضم ماريانو.


- صراع ريال مدريد وبرشلونة يمتد للمدربين
لم يقتصر صراع الغريمين الازليين ريال مدريد وبرشلونة على اللاعبين وحرب الصفقات التي كانت آخرها نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وربما تمتد لنجم دفاع إنتر ميلان السلوفاكي الدولي "ميلان سكرينيار".
وأفادت تقارير صحفية أن صراع الريال وبرشلونة سيمتد أيضا للمدربين خلال الفترة القادمة.
وذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلوو سبورت الإيطالية" أن قطبي الكرة في إسبانيا سيدخلان في صراع للحصول على خدمات المدرب الأرجنتيني "ماوريسيو بوتشيتينو" المدير الفني السابق لنادي توتنهام الإنجليزي.
وبمجرد إقالة لاعب إسبانيول السابق، إنتشرت الأخبار والتقارير حول وجهته المقبلة.
وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن نادي برشلونة يضع بوتشيتينو على رأس المرشحين لخلافة مدرب الفريق الحالي إرنستو فالفيردي، الذي يعاني معه البارسا من تذبذب النتائج والمستوى.
وأضافت الصحيفة أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد يضع بوتشيتينو أيضاً ضمن قائمة المرشحين لخلافة زيدان، في حال عدم تتويجه ببطولة هامة هذا الموسم.
كما ينافس بايرن ميونخ ريال مدريد وبرشلونة لخطف ماوريسيو، لا سيما وأن الفريق قد أقال نيكو كوفاتش في وقت سابق، حيث يدير الفريق حالياً المدرب هانز فليك بشكل مؤقت.

أخبار ريال مدريد

- نجم ريال مدريد يحسم وجهته القادمة في الشتاء
حسم واحد من نجوم نادي ريال مدريد الإسباني وجهته القادمة في حالة الرحيل عن النادي بالفعل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وكشفت تقارير صحفية إسبانية أن الدوماتيكي ماريانو دياز نجم نادي ريال مدريد قرر الرحيل عن النادي خلال فترة انتقالات يناير القادمة.
وأشارت التقارير الصحفية إلى أن دياز يرغب في الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد بسبب قلة مشاركته مع النادي خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن ماريانو دياز قرر الانضمام إلى نادي ميلان الإيطالي في الشتاء القادم.


- نجم ريال مدريد.. هو أول صفقة يطلبها مورينيو مع توتنهام
يسعى المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو في ضم النجم الويلزي جاريث بيل مهاجم ريال مدريد الاسباني خلال الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق اللندني.
ويحاول كل من مانشستر يونايتد وتوتنهام على ضم مهاجم ريال مدريد للحصول على خدماته ولكن المدير الفني للنادي الملكي زين الدين زيدان يرغب في التخلي عن جاريث بيل للشياطين الحمر في صفقة تبادلية مع لاعب خط الوسط بول بوجبا.
وكشفت تقارير صحفية سابقة أن مورينو يريد جاريث بيل بنظام الإعارة مع خيار الشراء ، ولكن ريال مدريد يرغب في التخلص من البالغ من العمر 30 سنة بنظام بيع دائم.


- مبابي يصدم باريس سان جيرمان بقرار ناري
لا يزال مسئولو نادي ريال مدريد الاسباني، عازمين على التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية.
وفي الوقت ذاته يتمسك النادي الباريسي ببقاء مبابي في ظل شكوك حول رحيل نيمار دا سليفا إلى برشلونة ويرى أنه مستقبل النادي .
وأكدت تقارير صحفية فرنسية، أن مبابي أبلغ مسئولو فريق العاصمة الفرنسية، أنه في حالة عدم الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فأنه سيرحل عن الفريق، ويمني اللاعب الفرنسي الشاب النفس بالانتقال لصفوف ريال مدريد الإسباني.
وتابعت التقارير الفرنسية، أن الريال وضع مبلغ 300 مليون يورو للظفر بخدمات مبابي ، ويمكنه إضافة 100 مليون يورو لتصعيب الأمر على الأندية الأخرى.

أخبار ريال مدريد

- نجم ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لزيدان
فجرت بعض المواقع الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت من العاصمة الإسبانية مدريد مفاجأة من العيار الثقيل عن طلب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الرحيل عن صفوف الملكي بنهاية الموسم الجاري في حالة عدم حصوله على دقائق مشاركة أكثر .
وقالت صحيفة " الماركا " المقربة من المرينجي في عددها الصادر اليوم أن النجم إبراهيم دياز ينتوي الرحيل عن صفوف الفريق الموسم المقبل وذلك بسبب قلة مشاركته مع الفريق خاصةً بعد عودته من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم الجاري وجاهزيته التامة للمشاركة .

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