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دبلوماسي سابق: الرئيس السيسي يبذل جهود جبارة للنهوض بإفريقيا

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 04:34 ص
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أمنية فوزي
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علق السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على منتدى إفريقيا للاستثمار 2019، قائلًا إن الرئيس السيسي يعطي أولوية للعلاقات المصرية الإفريقية في كافة المجالات منذ توليه الحكم.

وأضاف "عبد الحكم"، خلال حواره مع برنامج "مصر النهارده"، المذاع على القناة "الأولى"، أن الرئيس السيسي يبذل جهود كثيفة وجبارة من أجل النهوض بإفريقيا، وتحقيق الأمن والاستقرار بالقارة، وإنهاء النزاعات، وتحقيق النهضة، والتنمية الاقتصادية بعد سنوات من الإهمال.

وتابع أن الرئيس السيسي يؤكد، في كافة المحافل، على أهمية قيام شركاء التنمية بعمل التمويل اللازم في إفريقيا خاصة في مجال البنية التحتية، لافتًا إلى أن دخول اتفاقية التجارة الحرة إلى حيز التنفيذ من أهم الإنجازات التي قام بها الرئيس السيسي أثناء رئاسته للاتحاد الإفريقي.
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