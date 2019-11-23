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سمية الألفي: "فاروق الفيشاوي في الطلاق أحلى من الجواز بكتير"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:11 م
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الفنانة سُمية الألفي أن قلبها كان له مفتاح واحد، قام بإعداده الفنان الرحال فاروق الفيشاوي، عندما كان عمرها 20 عامًا، معقبًا: "فاروق خد مفتاح قلبي ومشي في شهر 7 اللي فات". 

وتابعت "الألفي"، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء السبت، أنها كانت تحب فاروق الفيشاوي حتى بعد الانفصال" معقبة: "فاروق في الطلاق أحلى بكتير من الجواز".

وأشار إلى أن "الفيشاوي" هو من اعترف لها بالحب في البداية في عام 1973، معقبة: "بس قالها مرة واحدة وبطل يقولها، قال لي سنة 73 لما جاب لي شيكولاته وورده ولبان، لأن دول الـ3 حاجات اللي بحبهم، وقال لي على الكورنيش أنا بحبك، والمرة التانية قالي بحبك يا سمية في آخر برنامج صوره في لبنان".
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فن فاروق الفيشاوي سمية الألفي الفجر الفني أخبار الفن

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