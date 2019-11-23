بعد الفوز بالبطولة.. عمرو أديب: "ربنا جبر بخاطر شوقي غريب"



وعقب "أديب"، "أنا مبسوط بيك، وفخور بيكم"، مشيرا إلى أن مصر استطاعت أن تنفذ بطولة كبيرة وتحقق الفوز، معتبرًا أن ذلك يعبر عن قدرة مصر والمصريين، لافتا إلى أنه على مدار الـ 15 يوما الماضية كان يردد الجميع أن مصر تستطيع بفضل أداء منتخبها الأوليمبي، معقبا: "ربنا جبر بخاطر الكابتن شوقي غريب".



هذا وقد فاز المنتخب الأوليمبي أمس ببطولة كأس الأمم الأفريقية بعد فوزه على منتخب كوت ديفوار، ليتأهل المنتخب إلى بطولة أولمبياد طوكيو 2020.



احتضن الإعلامي عمرو أديب، شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت.