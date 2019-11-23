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أخبار الأهلي السبت 23 نوفمبر: رمضان صبحي يُحدد مصيره بالقلعة الحمراء.. وحقيقة حسم صفقة نجم المنتخب الأولمبي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:04 م
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رمضان صبحي
رمضان صبحي
علاء خليف
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شهد النادي الأهلي اليوم السبت 23 نوفمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة، أبرزها موقف النيجيري جونيور أجايي من مباراة الفريق ضد الجونة، وحقيقة حصول إدارة القلعة الحمراء على توقيع أسامة جلال مدافع انبي والمنتخب الأولمبي.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم السبت 23 / 11 / 2019:-


نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم السبت

- رينيه فايلر يحدد بديل حمدي فتحي في الأهلي:

استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي على الدفع باللاعب "رامي ربيعة" بديلًا للمصاب حمدي فتحي لاعب خط وسط القلعة الحمراء في مباريات الفريق خلال الفترة القادمة.


وتعرض حمدي فتحي لقطع في غضروف الركبة خلال مشاركته في تدريبات منتخب مصر خلال المعسكر الأخير، وخضع لعملية جراحية في ألمانيا، ومن المنتظر غيابه عن الملاعب لمدة 6 أشهر أي حتي نهاية الموسم الحالي.


- استبعاد ثنائي الأهلي من مواجهة الجونة:

تأكد غياب ثنائي الأهلي والمنتخب الأولمبي عمار حمدي وصلاح محسن عن مباراة المارد الأحمر ضد الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة من الدوري الممتاز والمقرر له الاثنين المقبل.


وقرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري "فايلر" منح الثنائي عمار حمدي وصلاح محسن راحة لمدة 3 أيام بعد المشاركة مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، ومساهمتهما في تتويج المنتخب بلقب البطولة والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.


- فايلر يتمسك بنجم الأهلي ويرفض رحيله في يناير:

رفض السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي رحيل المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق الأحمر عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية، وتمسك باستمرار اللاعب لمدة موسم آخر مع الفريق.


ويري "فايلر" أن وليد أزارو مهاجم مميز ويمتلك إمكانيات فنية وتهديفية عالية ولكنه يحتاج للتركيز وتحسين قدراته الهجومية وخاصة على مستوي إنهاء الهجمات.


وأبلغ المدرب السويسري، سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي برغبته في استمرار وليد أزارو مع الفريق في موسم آخر، ورحب برحيل الأنجولي "جيرالدو" حال إصرار الإدارة على الاستغناء عن لاعب أجنبي لافساح المجال لضم مهاجم إفريقي جديد للفريق.


أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم 23 / 11 / 2019

- حقيقة توقيع نجم المنتخب الأولمبي للأهلي

نفي مسؤولو نادي إنبي برئاسة زكريا السيد، الأنباء التي ترددت حول توقيع لاعب الفريق البترولي اسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي على عقود انتقاله للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأكد مسؤولو النادي البترولي أن عروض الأهلي لضم أسامة جلال مجرد عروض "شفهية" لم ترتقي للرسمية حتي الآن، مشددًا على أن اللاعب لا يمكنه التوقيع لأي نادي قبل الرجوع لإدارة إنبي، خاصة وأنه يرتبط بعقد لمدة 3 مواسم مع النادي.


وأوضح زكريا السيد رئيس نادي إنبي أنه حال تلقي عرضًا رسميًا من الأهلي لضم اللاعب سيتم مناقشته وعرضه على مجلس إدارة النادي قبل اتخاذ القرار النهائي بخصوص رحيل اللاعب من عدمه.


- رمضان صبحي يحسم موقف الرحيل عن الأهلي

يعقد رمضان صبحي نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وقائد المنتخب الوطني الأولمبي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم موقفه النهائي بشأن الاستمرار مع الأهلي أو الرحيل خاصة وأنه يمتلك عدة عروض أوروبية للاحتراف الخارجي.


ويرغب رمضان صبحي في خوض تجربة احترافية جديدة في أوروبا بعدما تلقي 3 عروض رسمية من فيورنتينا الإيطالي، وولفرهامبتون الإنجليزي، وأودينيزي الإيطالي الذين يرغبون في التعاقد معه خلال الفترة القادمة.


- أنباء سارة للأهلي قبل مواجهة الجونة

أكد سيد عبد الحفيظ ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن جونيور أجايي لاعب الفريق تعافي من الإصابة الأخيرة التي لحقت به وبات جاهزا للمشاركة في لقاء الجونة المقرر إقامته بعد غد الاثنين على ملعب الأخير في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.


وكان أجايي قد تعرض لإجهاد عضلي الخفيف في مباراة الاتصالات الودية الأخيرة التي حسمها الأهلي لصالحه بهدف نظيف سجله المغربي وليد أزارو من ضربة جزاء.

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