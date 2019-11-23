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بوليفيا.. المتظاهرون المناهضون للحكومة يرفعون حواجز الطرق

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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رئيسة بوليفيا المؤقتة
رئيسة بوليفيا المؤقتة
ترجمة - منة الشريف
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رفع المتظاهرون المناهضون للحكومة في بوليفيا حواجز الطرق قبل محادثات مع الرئيس المؤقت جانين أنز اليوم السبت، بهدف إنهاء أسابيع من الاضطرابات؛ حيث تحرك الكونجرس نحو تمرير مشروع قانون يمهد الطريق لإجراء انتخابات جديدة.

وجعلت التطورات بوليفيا هي الأقرب، التي حققتها بعد طفرة خلال الاحتجاجات العنيفة، التي هزت الدولة غير الساحلية في أمريكا الجنوبية منذ انتخابات 20 أكتوبر المتنازع عليها.

كما لقي أكثر من 30 شخصًا حتفهم في مصادمات، معظمها بعد استقالة الرئيس إيفو موراليس، الذي وافق على التنحي تحت ضغط من قوات الأمن والمتظاهرين وسط مزاعم بأنه قام بتزوير الأصوات لمنحه فوزًا صريحًا.

وقال موراليس، وهو زعيم اشتراكي بارز في أمريكا اللاتينية كان في السلطة منذ 14 عامًا، إنه أطيح به في انقلاب وانتقل إلى المكسيك، التي منحته حق اللجوء.

ولكن المشرعين في حزب الحركة من أجل الاشتراكية، توصلوا إلى اتفاق مع الأحزاب الأخرى لإصدار التشريعات اللازمة لتعيين مجلس انتخابي جديد للدعوة إلى انتخابات جديدة.

وسيقوم مشروع القانون، الذي ألغوه بإلغاء انتخابات 20 أكتوبر، وأقره مجلس الشيوخ بالإجماع اليوم، وكان من المتوقع أن تمر الغرفة السفلى في وقت لاحق من اليوم.

وفي مدينة إل ألتو المرتفعة بالقرب من مقر الحكومة في لاباز، استؤنفت الطرق المؤدية إلى مصنع للغاز الطبيعي الذي كان نقطة محورية للمتظاهرين في وقت مبكر من صباح اليوم، مع عربات صغيرة مملوءة بالركاب يهربون من الصخور، ولا تزال الإطارات المحترقة وغيرها من الحطام منتشرة في الشوارع.

كما أفادت وسائل الإعلام المحلية، أن حواجز الطرق في المناطق الأخرى قد تم رفعها أيضًا كجزء من توقف مؤقت للمظاهرات.

وانتظر سكان "ألتو" في طابور طويل تحت الأمطار الغزيرة؛ لإعادة تعبئة خزانات الغاز الطبيعي خارج المصنع، سينكاتا، حيث قتل ثمانية أشخاص في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت مريم غونزاليس، البالغة من العمر 44 عامًا، وهي تصطف مع أفراد أسرتها: "كنا نطبخ بالخشب في الفناء"، مضيفة أنها كانت في طابور لمدة ثلاث ساعات.

لكن بعض سكان "التو" قالوا: إن "الحصار المفروض على سينكاتا قد يستأنف اعتمادًا على الطريقة التي تسير بها المحادثات، وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن اشتباكات جديدة اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن في منطقة كوتشابامبا، معقل الدعم لموراليس.

ومن المقرر أن تجتمع "أنييز" في وقت متأخر بعد ظهر اليوم، مع زعماء الاحتجاجات من إل ألتو وأجزاء أخرى من بوليفيا؛ حيث تسببت حواجز الطرق في اختناق الطعام والوقود إلى المدن.

وقال وزير الاشغال العامة يركو نونيز للصحفيين في وقت متأخر من يوم الجمعة، لقد أكدوا لنا أن جميع القطاعات الاجتماعية ستكون حاضرة حتى نتمكن مرة واحدة وإلى الأبد من التوصل إلى صفقات لتهدئة البلاد.

وفي الأيام الأخيرة، سار المتظاهرون للمطالبة بالعدالة للأشخاص الذين قُتلوا في الاشتباكات وإلغاء قانون أصدرته حكومة "أنييز"، والذي أعطى الجيش سلطة تقديرية واسعة في استخدام القوة لاستعادة النظام.

كما دفع البعض إلى عودة موراليس إلى بوليفيا؛ لتنفيذ بقية فترة ولايته.

وكتب وزير الداخلية المؤقت ارتورو موريللو على موقع "تويتر"، حيث غادر أطفال موراليس البلاد في وقت مبكر يوم السبت بتعليمات من "أنييز" بأن ينالوا ممرًا آمنًا لهم، ونشروا صورة عن تصاريح الصعود إلى الطائرة أظهرت لهم أنهم يتجهون إلى بوينس آيرس.

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لاباز بوليفيا ايفو موراليس المكسيك الكونغراس أمريكا اللاتينية

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