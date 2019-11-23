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راغب علامة يعبر بالمتسابقين هناد يوسف وميشيل شلهوب إلى العروض النهائية

السبت 23/نوفمبر/2019 - 11:00 م
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هناد يوسف وميشيل شلهوب
هناد يوسف وميشيل شلهوب
هبة أحمد
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اشتعلت الحلقة الثانية من حلقات العرض النهائي الثاني من برنامج "ذا فويس" بين ثلاث متسابقين من فريق راغب علامة وهم يوسف هناد، ميشيل شلهوب، ونهي رحيم.

وقامت المتسابقة نهي رحيم بغناء أغنية "دندنة"للفنانة الرحلة وردة، وقام المُتسابق ميشيل شلهوب بغناء أغنية "لو حبنا غلطة" للفنان وائل كفوري، واستطاع الثلاث متسابقين.

في إشعال الأجواء على المسرح بأدائهم الرائع ، وسبب ذلك الأمر ورطة كبيرة للسوبر ستار راغب علامة عند لحظة الاختيار.

واختار راغب المتسابقتين ميشيل شلهوب، هناد يوسف للانتقال بهم إلى مرحلة العروض المباشرة.

يوسف هناد لكي يتأهل للمرحلة المقبلة من ذا فويس.

وبذلك غادرت المُتسابقة نهي رحيم البرنامج، ولكن راغب حرص السوبر ستار على مساندتها، وعدها بمواصلة المشوار معها حتى بعد انتهاء رحلتها في البرنامج.

وأعربت أحلام عن إعجابها الشديد بصوت ميشال شلهوب، مُشيرة إلى أنها تشعر بالفخر تجاهه، مُضيفة إلى أنه إذا فاز بلقب ذا فويس لهذا الموسم لن تحزن أبداً.

ومن جهة أخرى ، برنامج" ذا فويس" يرأس لجنة تحكيمه كلاً من راغب علامة، أحلام، محمد حماقى، سميرة سعيد.

وفي سياق آخر، شهد برنامج "ذا فويس" هذا الموسم استحداث خاصية "زر البلوك"، الذي يقوم بمنع أعضاء لجنة التحكيم من اختيار المواهب التي يرغبون في ضمها لفريقهم، والبرنامج من تقديم ياسر السقاف، وناردين فرج، وإخراج جنان منضور.

تعود فكرة ابتكار البرنامج إلى جون دي مول عام 2010، وانطلق الموسم الأول من المسابقة في يوم 14 سبتمبر عام 2012 على قناة إم بي سي 1، وعلى قناة أل بي سي، بمشاركة "كاظم الساهر، شيرين، عاصي الحلاني، صابر الرباعي" الذين تولى الإشراف على لجنة تحكيمه إلى ثلاث مواسم متتالية.

وفاز بلقب الموسم الأول المغربي مراد بوريقي، من فريق عاصي الحلاني.
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