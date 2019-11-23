حجازي: تقدمنا بالكثير من الطعون علي قانون الإيجار القديم ولكن دون تنفيذ

قال المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية متضرري قانون الإيجار القديم، إن قانون الإيجار القديم ظالم بمعنى الكلمة، حيث نص أنه لا يجوز للمالك أن يطلب حقه المشروع من المستأجر في إخلاء الوحدة، موضحًا أن المحكمة الدستورية حكمت بعدم قانونية هذه المادة من قانون الإيجار القديم.



وأضاف "حجازي"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أنه ينتظر حتى الآن تشريعات من مجلس النواب لتعديل القانون القديم، مؤكدًا أن قدم طعون كثيرة على قانون الإيجار القديم، ولكن ما زال منتظر تشريع من البرلمان، وهناك ضغوط من جهات مستفيدة من القانون القديم تحاربه.



وتابع:" فيه ناس كانوا واخدين محالات إيجار قديم في مناطق راقية، ودلوقتي أكبر صيدليات وأكبر تجار، ومش عاوزين يدفعوا غير الإيجار القديم، وفي الأخر لما نقول لهم هنعمل تعديلات لقانون الإيجار القديم يطلعوا يقولوا انتوا عاوزين تطروا غير القادرين".



وواصل: " مستكترين على المالك أن ينال حريته خلال التفاوض، ومعظم المستأجرين بنظام القديم واخدين من وزارة الأوقاف يعني مستأجرين من الدولة".

