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"نجم برج الجدي".. خفة الدم والطموح.. صفتان أثرت في مسيرة سمير غانم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:59 م
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سمير غانم
سمير غانم
نجلاء البسيوني
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بخفة الظل وطموح الجدي طل علينا الفنان الكوميدى سمير غانم، من خلال الثلاثي الشهير "ثلاثي أضواء المسرح"، فطوطة، والمتزوجون والعديد من الأعمال الفنية القيمة التى رسمت الابتسامة على الملايين وظلت "أفشات" أفلامه ومسلسلاته ومسرحيته راسخه فى الاذهان، يعد الفنان سمير غانم من أبرز مشاهير برج الجدى.

مواليد 15 يناير فى العشرية الثانية من برج الجدى حسبما ذكرت خبيرة الابراج عبير فؤاد، وسردت صفاته حيث يتميز مواليد برج الجدى بحبهم للعمل، وسعيهم الدائم خلف النجاح، وحتى إن كلفهم هذا السعي تجاهل كل من حولهم، فهُم دائمًا على ثقة بأن النجاح الحقيقي يستحق التضحيات، يصفهم البعض بالمزاجية، ولكنهم في ذات الوقت يحاولون تقدير عائلتهم وأصدقائهم، وهذا ما قد يحد من شعور التوتر في علاقاتهم مع من حولهم، يحكمهم العقل وخضوعهم لأحكام القلب نادرة جدًا، رجل برج الجدي وأنثاه تجمعهم الكثير من الصفات المشتركة، ولكنهم في الإرتباط نادرًا ما يكونان على وفاق.

بينما عيوبه حسبما وصفت أنه من أكثر الابراج عصبية كما يتصف بالغرور والغموض بعض الشئ والجدية في التعامل مع الآخرين، الانطوائية والعزلة وعدم الاختلاط مع الآخرين، التأخر في أخذ القرارات الحاسمة والمصيريّة، الصعوبة في إيجاد الشريك، الدكتاتوريّة والغرور، عدم الثقة بالآخرين، استغلال نقاط ضعف الآخرين للوصول إلى الأهداف بسرعة، شخصية مملة وروتينيّة لا تحب التجديد والحماسة والإثارة، قلة الكلام والمجاملات، قلة المرح والحماس، التفكير في تحقيق الذات قبل الآخرين، كره السفر والتنقل، عدم الاستقرار النفسي والعاطفي، الجفاف مع الزوجة، والتعامل على أن الحب واجبٌ، السيطرة، فصاحب برج الجدي يحب أن يكون هو المسيطر في كل المواقف.

ومن أبرز مشاهير برج الجدى أيضا:المطرب هانى شاكر، والمطربة أنغام، والمطرب محمد الشرنوبى، الممثل نيكولاس كيخ

كما توقعت خبيرة الابراج  لبرج الجدى غدا الأحد فى الأمور الشخصية: الحظ حليفك حيث تعيش التجديد وتكسر الروتين وتتحررّ من التقييد، المشتري الذي لديك يسعد كثيرًا ليعطيك الفرص وتهتمّ بالصداقة والأصدقاء ولديك مفاجآت سارّة وتتلقى دعم جيّد من جهة مهمّة، قد تحصل على فوائد ومكاسب ماديّة اكثر ممّا تتوقع. مزاجك يكون 90%.

أما عاطفيا: فلكيًّا الامور لصالحك فيعطيك هذا الوضع طاقة إيجابية وأفراح تعيشها مع من تحب أو مع صديق كما جاذبيتك عالية، وأفضل شريك خلال يومك الميزان والحمل والجوزاء والقوس والدلو والجدي والأسد.
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