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الدليل الشامل.. موعد مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا واقنوات المفتوحة الناقلة والمعلقين والبث المباشر

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:54 م
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مباراة الهلال ضد أوراوا
مباراة الهلال ضد أوراوا
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تتجه أنظار عشاق ومتابعين الكرة السعودية والعربية لمتابعة مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا اليابني، في المباراة المقرر لها غدًا الأحد، الموافق 24 نوفمبر 2019، في إطار إياب نهائي دوري أبطال أٍسيا.

موعد مباراة الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال أسيا
وتقام مباراة الهلال السعودي ضد أوراو الياباني على ملعب سايتاما، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في إيابن نهائي دوري ابطال أسيا
ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال أسيا، عبر قناة ’’beIN SPORTS HD 1’’ التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لحقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا، بتعليق التونسي عصام الشوالي.

ومن المنتظر أن يدير المباراة تحكيميًا؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو، الذي قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.

وكان الهلال السعودي قد تمكن من تحقيق فوز بشق الأنفس بهدف دون رد على حساب نظيره أوراوا الياباني، في المباراة التي أقيمت على الأراضي السعودية، في ذهاب نهائي دوري أسيا.

التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ضد أوراوا
ومن المتوقع أن يدخل الهلال ضد أوراوا بتشكيل مكون من:-
حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.
خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك.
خط الوسط:سالم الدوسري - عبد الله عطيف - سلمان الفرج - أندريه كاريلو.
خط الهجوم: بافيتيمبي جوميس - سيباستيان جيوفينكو.

وعلى الجهة الأخرى، من المتوقع أن يدخل أوراوا ضد الهلال بتشكيل كالأتي:-
حراسة المرمى: شوساكو.
خط الدفاع: تومواكي ماكينو - دايسوكي سوزوكي - تاكويا إيوانامي.
خط الوسط: تاكاهيرو سيكين - إويرتون - تاكويا أوكي - دايكي هاشيوكا.
خط الهجوم: فابريسيو - شينزو كوروكي - كازوكي ناجاساوا.
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