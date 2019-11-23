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نتائج مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات
السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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محمد أيمن
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أقيمت العديد من المباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز نتائج مباريات اليوم .
كأس محمد السادس للأندية الأبطال دور الستة عشر
الترجي الرياضي التونسي 4 أوليمبيك آسفي المغربي 2 ركلات جزاء ترجيحية
الوداد البيضاوي المغربي 4 الرجاء البيضاوي المغربي 4
الدوري الإنجليزي الممتاز
وست هام يونايتد 2 توتنهام هوتسبيرز 3
آرسنال 2 ساوثهامبتون 2
إيفرتون 0 نوريتش سيتي 2
كريستال بالاس 1 ليفربول 2
واتفورد 0 بيرنلي 3
برايتون 0 ليستر سيتي 2
بورنموث 1 وولفرهامبتون 2
مانشستر سيتي 2 تشيلسي 1
الدوري الإسباني
ليجانيس 1 برشلونة 2
ريال بيتيس 2 فالنسيا 1
غرناطة 1 اتلتيكو مدريد 1
الدوري الإيطالي
اتلانتا 1 يوفنتوس 3
ميلان 1 نابولي 1
الدوري الالماني
فيردر بريمن 1 شالكه 2
آينتراخت فرانكفورت 0 فولفسبورج 2
باير ليفركوزن 1 فرايبورج 1
فورتونا دوسلدورف 0 بايرن ميونخ 4
يونيون برلين 2 بروسيا مونشنجلادباخ 0
لايبزيج 4 كولن 1
الدوري الفرنسي
ليون 2 نيس 1
ستاد بريست 1 نانت 1
أميان 0 ستراسبورج 4
ديجون 2 رين 1
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
ضمك 1 التعاون 2
الاهلي 3 الفيصلي 1
الدوري المصري الممتاز
طنطا 0 طلائع الجيش 0
المقاولون العرب 2 أسوان 1
الدوري التونسي
النادي الصفاقسي 1 نادي حمام الأنف 0
إتحاد نطاوين 1 الاتحاد المنستيري 3
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