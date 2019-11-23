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نتائج مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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أقيمت العديد من المباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز نتائج مباريات اليوم .

كأس محمد السادس للأندية الأبطال دور الستة عشر

الترجي الرياضي التونسي 4 أوليمبيك آسفي المغربي 2 ركلات جزاء ترجيحية
الوداد البيضاوي المغربي 4 الرجاء البيضاوي المغربي 4 

الدوري الإنجليزي الممتاز 

وست هام يونايتد 2 توتنهام هوتسبيرز 3
آرسنال 2 ساوثهامبتون 2 
إيفرتون 0 نوريتش سيتي 2 
كريستال بالاس 1 ليفربول 2 
واتفورد 0 بيرنلي 3
برايتون 0 ليستر سيتي 2 
بورنموث 1 وولفرهامبتون 2 
مانشستر سيتي 2 تشيلسي 1 
 
الدوري الإسباني 

ليجانيس 1 برشلونة 2 
ريال بيتيس 2 فالنسيا 1 
غرناطة 1 اتلتيكو مدريد 1 

الدوري الإيطالي 

اتلانتا 1 يوفنتوس 3 
ميلان 1 نابولي 1 

الدوري الالماني 

فيردر بريمن 1 شالكه 2 
آينتراخت فرانكفورت 0 فولفسبورج 2 
باير ليفركوزن 1 فرايبورج 1 
فورتونا دوسلدورف 0 بايرن ميونخ 4 
يونيون برلين 2 بروسيا مونشنجلادباخ 0 
لايبزيج 4 كولن 1 

الدوري الفرنسي 

ليون 2 نيس 1 
ستاد بريست 1 نانت 1 
أميان 0 ستراسبورج 4 
ديجون 2 رين 1 

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

ضمك 1 التعاون 2 
الاهلي 3 الفيصلي 1 

الدوري المصري الممتاز 

طنطا 0 طلائع الجيش 0 
المقاولون العرب 2 أسوان 1 

الدوري التونسي 

النادي الصفاقسي 1 نادي حمام الأنف 0
إتحاد نطاوين 1 الاتحاد المنستيري 3
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