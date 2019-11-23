نتائج مباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات





أقيمت العديد من المباريات اليوم السبت 23 / 11 / 2019 في جميع البطولات وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز نتائج مباريات اليوم .





كأس محمد السادس للأندية الأبطال دور الستة عشر





الترجي الرياضي التونسي 4 أوليمبيك آسفي المغربي 2 ركلات جزاء ترجيحية

الوداد البيضاوي المغربي 4 الرجاء البيضاوي المغربي 4





الدوري الإنجليزي الممتاز





وست هام يونايتد 2 توتنهام هوتسبيرز 3

آرسنال 2 ساوثهامبتون 2

إيفرتون 0 نوريتش سيتي 2

كريستال بالاس 1 ليفربول 2

واتفورد 0 بيرنلي 3

برايتون 0 ليستر سيتي 2

بورنموث 1 وولفرهامبتون 2

مانشستر سيتي 2 تشيلسي 1

الدوري الإسباني





ليجانيس 1 برشلونة 2

ريال بيتيس 2 فالنسيا 1

غرناطة 1 اتلتيكو مدريد 1





الدوري الإيطالي





اتلانتا 1 يوفنتوس 3

ميلان 1 نابولي 1





الدوري الالماني





فيردر بريمن 1 شالكه 2

آينتراخت فرانكفورت 0 فولفسبورج 2

باير ليفركوزن 1 فرايبورج 1

فورتونا دوسلدورف 0 بايرن ميونخ 4

يونيون برلين 2 بروسيا مونشنجلادباخ 0

لايبزيج 4 كولن 1





الدوري الفرنسي





ليون 2 نيس 1

ستاد بريست 1 نانت 1

أميان 0 ستراسبورج 4

ديجون 2 رين 1





دوري كأس الأمير محمد بن سلمان





ضمك 1 التعاون 2

الاهلي 3 الفيصلي 1





الدوري المصري الممتاز





طنطا 0 طلائع الجيش 0

المقاولون العرب 2 أسوان 1



