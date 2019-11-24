زوجة شقيق معتز مطر: الهارب يتاجر بإخواته على قنوات الجماعة الإرهابية

أكدت هبة الله محمد أسامة، زوجة معتصم، شقيق الأجير الهارب معتز مطر، أن معتز مطر يتاجر بقضية أشقائه عبر قنوات جماعة الإخوان الإرهابية، متابعة: "نحن نعاني بسبب غلطة شخص إحنا مش مسئولين عن إللي بنعمله، أنا وزوجي وأولادي نعاني بسبب معتز مطر".



وأضافت "أسامة"، خلال حوارها مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم السبت: "معتز مطر دمر لنا حياتنا، ونعاني من أزمات كبيرة بسبب ما يروج له الأجير الهارب معتز مطر من أفكار مساندة لجماعة الإخوان الإرهابية.



واستكملت: "ماحدش ليه تأثير عليه من أهله، ومش بيسمع لهم"، لافتة إلى أنهم طالبوه بالاعتزال من العمل الإعلامي، ولكنه لم يرد على رسائلهم.

