رسامة 4 كهنة بكفر الشيخ



والكهنة الجدد هم الشماس مينا سمير الذي سيم كاهنًا عامًّا بالإيبارشية باسم القس مويسيس، والشماس أفرايم فخري كاهنًا عامًّا بالإيبارشية كذلك باسم القس باڤلي، والشماس مرقس ألفونس كاهنًا على كنيسة الشهيدة مارينا والقديس أنبا كاراس بحي الفردوس بالمنصورة، والشماس بيشوي القمص يسطس كاهنًا على كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة باسم القس لوكاس.



كما رسم نيافة الأنبا إكليمندس أسقف عام كنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر، خلال القداس الإلهي الذي خدمه صباح اليوم في كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بشرق مدينة نصر، شمامسة من مراحل سنية مختلفة وفي رتب الشماسية المختلفة.

صلى نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري القداس الإلهي، صباح اليوم، بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بمدينة كفر الشيخ، في الذكرى الأولى لتجليسه على كرسي الإيبارشية، كما رسم نيافته خلال القداس ٤ من كهنة الإيبارشية، للقمصية، وهم القمص تيموثاوس يني، والقمص داود سمير، والقمص يوحنا وديع، والقمص توما القمص يوسف.كما قام الأنبا داود أسقف إيبارشية المنصورة صبلح اليوم بسيامة صباح ٤ من خدام الإيبارشية كهنة لخدمة مختلف القطاعات الرعوية بها.