أحداث عنيفة ومؤسفة في مباراة الهلال والمريخ في الدوري السوداني (فيديو)

حقق فريق المريخ فوزًا صعبًا على غريمه فريق الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت، علي ملعب "الخرطوم" معقل الهلال، في قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري السوداني، وشهدت المباراة أحداثًا مؤسفة من جانب جماهير الهلال عقب خسارة فريقه في اللقاء.

ثنائية "عجب" تشعل ثورة غضب جماهير الهلال:





فريق المريخ السوداني كان البادئ بالتسجيل عن طريق رمضان عجب من ركلة جزاء بالدقيقة 20، ونجح فريق الهلال في إدراك التعادل عن طريق اللاعب أطهر الطاهر بالدقيقة 36 من زمن الشوط الأول.





ونجح رمضان عجب في تسجيل هدف الفوز لفريق المريخ في الدقيقة 85، لينفجر معه غضب الجماهير الهلالية والتي بدأت في هجوم عنيف ضد لاعبي فريقها بعد التأخر في النتيجة أمام المريخ، وقامت الجماهير بقذف اللاعبين بالحجارة وزجاجات المياه الفارغة مما أدي لتوقف المباراة ما يقرب من 15 دقيقة، قبل استئنافها مجددًا





أحداث عنيفة ومؤسفة من جماهير الهلال بعد طرد "بوي":





اشتعلت الأحداث بشكل مثير خلال الدقائق الأخيرة من اللقاء وتحديدًا بعد طرد عبد اللطيف بوي لاعب الهلال السوداني، وهو القرار الذي لم تقبله جماهير الأزرق وقامت بإلقاء الحجارة صوب ملعب المباراة مما أدي إلي إصابة محمد الرشيد لاعب المريخ في الدقيقة 95 مما أدي لتوقف اللقاء مجددًا وحاول تدخل بعض أفراد الجهاز المعاون للهلال لتهدئة الجماهير لاستئناف اللقاء، ولكن قام أحد المشجعين باقتحام الملعب حافي القدمين قبل أن يخرجه رجال الأمن.





استمرت جماهير الهلال في ثورتها الغاضبة وحاولت اقتحام ملعب المباراة مجددًا، ولكن تدخلت قوات الأمن وقامت باطلاق قنابل الغاز لتفرقة الجماهير ومنع حدوث كارثة كروية في ملعب "الخرطوم"، ولكن قامت الجماهير بإلقاء بعض الألعاب النارية وقنابل الدخان بكثافة من المدرجات مما أحدث دخان كثيف غادر الجميع علي اثره ملعب اللقاء دون حسم المباراة.





الشرطة تلاحق جماهير الهلال خارج ملعب المباراة:





واصلت قوات الشرطة مطاردة جماهير الهلال في محيط ستاد "الخرطوم" حيث قامت باطلاق قنابل الغاز علي الجمهور خارج ملعب المباراة لتفرقته وابعادهم عن محيط الملعب، وذلك خشية اقتحام الملعب، بعد الأحداث المؤسفة والاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مباراة الديربي بين الهلال والمريخ اليوم من جانب جماهير الأزرق.