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شرطة مكة تعلن القبض على مدعو "تحديث الحسابات البنكية"

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:40 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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قال الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، مساء اليوم السبت، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم النصب والاحتيال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها أسفرت عن ضبط تسعة مُتهمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والسادس من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بإرتكاب جرائم نصب وإحتيال للحصول على معلومات شخصية ومالية، عبر رسائل نصية يتم من خلالها إستدراج ضحاياهم.

وأضاف المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، وجمع معلوماتهم من خلال إدعاءات مختلفة كتحديث حساباتهم البنكية، أو فوزهم بجوائز نقدية وهمية، وسحب مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، وقد عثر بحوزتهم على مبلغ مالي وعدد 25 جهاز جوال، وعدد 44 شريحة إتصال مختلفة، جرى إيقافهم وإتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

هذا وتعلن شرطة منطقة مكة المكرمة، عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية تعمل بكل قوة وحزم وصرامة لتنفيذ الأنظمة بحق كل من يخالفها.

الأمن العام السعودي
هي أحد المؤسسات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية مكلفة بمهمة الحفاظ على النظام ومكافحة الجريمة وحماية المقدسات ومكافحة الارهاب وتأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.

وزارة الداخلية السعودية
هي الوزارة المسؤولة عن جميع إمارات المناطق الـ 13 وأحوال المناطق والأمن الداخلي للمملكة العربية السعودية وحراسة حدودها مع الدول المجاورة والسلامة وخدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

ووزير الداخلية هو الأمير عبد العزيز بن سعود ال سعود منذ 21 يونيو 2017، ومساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله بن مشاري آل سعود.

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الكلمات المفتاحية

مكة شرطة مكة شرطة المملكة السعودية الحسابات البنكية

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