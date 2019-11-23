الإسماعيلي يخوض مرانه الأول بالإمارات.. وانتظام مجدي وطارق

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أول تدريباته بالإمارات مساء اليوم على ملعب أكاديمية نادى الجزيرة ، وذلك ضمن برنامج الاعداد لملاقاة الجزيرة يوم الثلاثاء المقبل ، فى إطار جولة الإياب من دور الــ16 ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



المران كان خفيفا حيث استمر لمدة 50 دقيقة بعد وصول بعثة الفريق اليوم إمارة أبوظبى فى رحلة استغرقت لأربع ساعات.



وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات تخللها تدريبات على التسليم والتسلم فى المساحات بجانب سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية.





وخاض عبد الرحمن مجدى جناح الإسماعيلى الدولى تدريبات استشفائية على هامش مران الفريق مساء اليوم.



وكان اللاعب قد انضم لبعثة الفريق بمطار القاهرة قبل المغادرة للامارات ، بعد مشاركته ضمن صفوف المنتخب الأوليمبى



وادى اللاعب تدريبات خفيفة شملت على الجرى حول الملعب بجانب تدريبات آخرى تحت إشراف أعضاء الجهاز الطبى من أجل تجنب الارهاق وسعيا لاستعادة جاهزيته قبل موقعة الحسم أمام الجزيرة.



كما شهد مران الإسماعيلى ايضا انتظام الدولى العراقى همام طارق لاعب الوسط ،بعد انتهاء مشاركته ضمن صفوف منتخب بلاده بالأجندة الدولية.



وكان اللاعب الدولى قد اتفق مع مسئولى الفريق على اللحاق بالبعثة من الإمارات مباشرة فى ظل حاجة الفريق لجهوده باعتباره احد العناصر الأساسية.



من ناحية أخرى استقبل أسامة حمدى قنصل مصر فى أبوظبى منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى فور وصولها فندق الإقامة ، وذلك بعد رحلة سفر امتدت قرابة الأربع ساعات من مطار القاهرة الدولى.