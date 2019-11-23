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البابا تواضروس يشهد حفل تخريج ثلاث دفعات من المعهد القبطي للتدبير الكنسي

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:39 م
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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شهد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم حفل تخريج ثلاث دفعات من المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية من عام ٢٠١٧ وحتى ٢٠١٩.

وسلم قداسته شهادات التخرج للخريجين، البالغ عددهم ٣٧٥ خريج من بينهم ١٦٩ كاهنًا الى جانب ٢٠٦ من قيادات الخدمة وأعضاء مجالس الكنائس بسبع إيبارشيات.

شهد الاحتفالية أيضًا من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا والأنبا مقار أسقف الشرقية والعاشر من رمضان والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة والهجانة وشرق مدينة نصر والدكتور مجدي لطيف عميد المعهد والفريق التدريبي.

كان البابا تواضروس الثانى قد دشن اليوم مذابح وأيقونات كاتدرائية السيدة العذراء والقديس يوسف النجار بعزبة النخل.

حيث دشن البابا تواضروس الثاني المذبح الرئيس على اسم السيدة العذراء والقديس يوسف النجار، والمذبح البحري على اسم الشهيد فيلوباتير مرقوريوس أبي سيفين، والمذبح القبلي على اسم السيدة العذراء والشهيد مار مينا والقديس البابا كيرلس السادس، بالإضافة إلى أيقونة شرقية الهيكل (البانطوكراطور) معمودية الكنيسة وأيقوناتها، كما دشنت كنيسة أخرى باسم السيدة العذراء ومار مرقس الرسول والشهيد مار جرجس.
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