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"شعبة الدواجن": مصر تستطع التصدير للخارج في 2020 بشرط

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:38 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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نفى الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة، ما تردد بشأن تصدير مصر دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي للخارج، مؤكدا أنه لم يتم تصدير دواجن مصر إلى أي جهة، وهناك شروط صارمة تتبع في حالة التصدير أو الاستيراد.

وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، إلى أن مثل تلك الشائعات تسيىء إلى مصر، ولابد من الضرب من حديد على كل من تسول له نفسه أن يتحدث عن المنتج المصري بصورة غير صحيحة، معقبا: "إحنا فوجئنا بتلك الشائعة"، لافتا إلى أن مجلس الوزراء نفى تلك الشائعة.
وعن وضع صناعة الدواجن في مصر، أوضح أن هناك وفرة في الإنتاج، ولكن السعر غير مناسب للمربي، مضيفا أن الفترة القادمة ستشكل لجنة لبحث توفير الدواجن بشكل مناسب للمستهلك والمربي، مؤكدا أن الأسعار مستقر منذ فترة في الأسواق، معلنا أن مصر ستكون قادرة على التصدير في 2020 للخارج لو عملت كل المزارع المتواجدة بالطاقة الكاملة.
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