مفاجأة.. قناة الآتحاد الآسيوي تنقل مباراة أوراوا ضد الهلال حصريًا عبر قناتها المفتوحة

يبجث الكثير من الجمهور العربي العاشق لكرة القدم عن الوسائل التي تمكنهم من متابعة مباراة أوراوا ريد دياموندز ضد الهلال والتي تجمع الفريقان السبت على أرضية ملعب سايتاما 2002 لحساب مباريات إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .





وفجر الآتحاد الأسيوي لكرة القدم مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن وجه خبر سار للجماهير العربية حيث ستٌنقل المباراة النهائية عبر القنوات والصفحات الرسمية للإتحاد عبر شبكة الإنترنت حيث سيكون اللقاء متاح على قناة الإتحاد عبر موقع " يوتيوب " بالإضافة إلى موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر .





وبالإضافة إلى موقع الإتحاد الآسيوي ستنقل المباراة أيضاً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وتجرى الآن بعض المفاوضات بين الإتحاد السعودي لكرة القدم والقنوات الناقلة للمباراة من أجل إذاعتها عبر قناة السعودية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات .





البث التي نوفرها لكم بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع. وبخلاف جميع المصادر التي ذكرناها لكم أعلاه يمكن لرواد " الفجر الرياضي " متابعة اللقاء على الهواء مباشرةً عبر روابطالتي نوفرها لكم بجودة عالية وتعليق عربي بدون تقطيع.





وفي حالة توقف البث يجب على المشاهد الكريم القيام بتحديث الصفحة " ريفريش " لضمان متابعة المباراة حيث ستكون السيرفرات مناسبة لجميع سرعات الإنترنت .





يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين كانت قد إنتهت بفوز الفريق الأزرق بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب أندريه كاريلو .







