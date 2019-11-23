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رسمياً.. أشرف قاسم مديراً فنياً لفريق النصر العماني

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:35 م
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بوابة الفجر
أحمد شاكر
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انهى أشرف قاسم نجم الزمالك الأسبق، اتفاقه مع مسؤولو فريق النصر العماني، من أجل توليه المسئولية الفنية للفريق خللال لفترة المقبلة.

يعاون قاسم في تدريب الفريق العماني، محمد عبد الغني، وباقي الجهاز من قبل الجهة العمانية.

أشرف قاسم، من مواليد 25 يوليو 1966 ، لاعب منتخب مصر وأندية الزمالك والهلال السعودي السابق ، شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا

كانت أول مباراة دولية له مع منتخب مصر ضد منتخب ساحل العاج عام 1985، وشارك في 70 مباراة مع المنتخب، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في بطولات أمم أفريقيا 1986، 1988، 1994، وكان صاحب ركلة الترجيح التي حسمت لقاء الكاميرون في بطولة 1986.

ألقاب شخصية:

كاس أفضل ناشئ 1984
كاس أفضل اخلاق 1986
كاس أفضل لاعب عربي 1987
كاس أفضل اخلاق 1990
أفضل لاعب مصري موسم 1991-1992
أفضل لاعب عربي 1992
ثانى أفضل لاعب عربي 1993
أفضل مدافع وثانى أفضل لاعب في الدوري السعودي 1994-1994
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