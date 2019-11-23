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رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف موعد إطلاق القمر طيبة 1 (فيديو)

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:30 م
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قمر صناعي
قمر صناعي
كساب أحمد
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قال محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن تأجيل اطلاق القمر الصناعية "طيبة1" جاء بسبب وجود عطل فني في منصة الإطلاق، لافتَا إلى أن الفني المسؤول عن تغذية منصة اطلاق الصاروخ بالكهرباء، تحدث بأنه غير جاهز لإطلاق الصاروخ الذي يحمله القمر، فتم تأجيله.

وتابع "القوصى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن موعد إطلاق القمر سيكون غدًا أو بعد غد، وسيتم الإعلان عن هذا الأمر خلال ساعات.

ويدعم القمر جميع خدمات الاتصالات، ومن المقرر أن يتيح أيضا خدمات الإنترنت عريض النطاق لدول حوض النيل، وسيساعد في توفير خدمات الاتصالات بالمناطق النائية التي يصعب وصول شبكة بنية تحتية إليها، بجانب ربط خدمات الاتصالات دون الحاجة لأعمال الحفر الميداني ومد الكابلات.

ويزن القمر الصناعي 5.6 طن، وصنعته شركات إيرباص و”تاليس إلينيا سبيس”، وسيظل في الفضاء لمدة 15 عاما على الأقل بهدف تزويد كل أنحاء البلاد بخدمات الاتصالات والإنترنت.
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