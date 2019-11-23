محمد هنيدي بعد خروجه من عملية جراحية: "أجلتها لبعد الماتش"

قال الفنان محمد هنيدي، إنه أجرى عملية جراحية بصورة مفاجأة، لافتًا إلى أنه شعر بوجود التهابات منذ شهر، وقام بعمل أشعة، ووجد أنه يجب أن يزرع عظم في الفكين.



وعلق "هنيدي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ""on e مساء اليوم السبت، قائلًا: "الحمد لله"، متابعًا: "أنا كنت عمري ما شوفت غرفة العمليات، وكل حاجة زي الفل وعسل".



واستكمل: "كانت حاجة جميلة بفضل الله، وأنا آسف إني قلقت الجمهور، وكل شيء بخير، وخرجت البيت، وأيام وبتعدي"، لافتًا إلى أنه أجل العملية حتى يشاهد مباراة المنتخب الوطني بالأمس، معلقًا: "كنت مستني نفرح الأول"، مشيرًا إلى أنه سيستكمل عمله بعد 10 أيام إلى حين تعافيه.

