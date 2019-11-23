صورة.. غرفة خلع ملابس المقاولون العرب على الطراز الأوروبي

ظهرت غرفة خلع ملابس لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، اليوم السبت، في ثوبها الجديد، بعد تطويرها من قبل إدارة النادي علي الطراز الأوروبي.



واستخدمت غرفة خلع الملابس اليوم ، في مباراة أسوان التي احتضنها استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.





وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب فوزا غاليا على أسوان، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، بعد استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب نهاية بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.



أحرز ثنائية المقاولون العرب في اللقاء، محمود سيد في الدقيقة 8، ومحمد سمير بالدقيقة 55 من زمن المباراة، فيما سجل أوميد أوكري هدف أسوان في الدقيقة 22 من الشوط الأول.





بهذه النتيجة رفع المقاولون العرب رصيد إلى النقطة 10 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري. بينما توقف أسوان عند النقطة الرابعة في المركز الرابع عشر.