"الكنيسة الإنجيلية": من حق المرأة أن تكون قسيسة

قال القس رفعت فكري، رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية، إنه تعرض لحملات النقد بين حين وآخر، فضلًا عن رؤيته للعديد من القضايا المهمة في الكنيسة ومصر، فأحيانا أتعرض للنقد بسبب أرائي ولاسيما الدينية ومرجع ذلك أن مجتمعنا زاخر بالأصوليبن الدينيين من كل الأديان والمعتقدات وهناك من يتوهمون أنهم امتلكوا الحقيقة الوحيدة المطلقة ومن ثم يهاجمون كل من يخالفهم الرأي.





وأكد فكري، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن هناك من وجه له ألفاظ خارجة بوالده ووالدتها لمجرد أنه قال آراء مغايرة لما يعتنقه، مشيرًا إلى أنه تعلم ألا يرد على أي إساءة أو لفظ إيمانًا منه بأن من يقول أي ألفاظ سيئة مسكين وغير قادر على مواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة لعلهم يومًا ما يقرأون.





وأوضح رئيس الحوار بالكنيسة الإنجيلية، أنه مع مساواة المرأة والرجل، مضيفًا أنه من حقها أن تتولى كافة المناصب السياسية والدينية، وأنه مع حق المرأة في أن تكون قسيسة، ولكنه يحترم رأي الأغلبية في الكنيسة الإنجليلية التي طالبت بتأجيل مناقشة هذا الأمر خلال الوقت الراهن.





ويعد القس رفعت فكري، من أبرز الحضور الذين شاركوا فى فعاليات لقاء الحب والتعايش، الذي أقامته لجنة الحوار بمجمع سوهاج الإنجيلي.