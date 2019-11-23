فوائد الحليب والعسل للأطفال





تقوم الكثير من الأمهات بالحرص على تقديم الحليب يوميًا لأطفالها، ولكن بعضهم يحب إضافة السكر على الحليب، ولكن السكر الكثير يضر بالجسم، ويمكننا أن نستبدله بشيء آخر مثل العسل، الذى يضيف العديد من الفوائد له.





وهذه بعض من الفوائد:

*يساعد شرب الحليب بالعسل على الوقاية من أمراض القلب، وعلاج مشاكل الكبد.

*يستخدمة الكثير من الأمهات كمهدئ للأعصاب وعلاج لاضطرابات النوم.

*يعمل تناول الحليب بالعسل على وقاية الجسم من خطر الإصابة بالسرطان وأنواعه.

*ساعد على زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم، مما يقلل خطر الإصابة بفقر الدم.

*يعمل على علاج التجاعيد، ويساعد فى تقليل آثار التقدم فى السن.

*يساعد فى علاج مشاكل الجهاز التنفسى والرئتين.

*يمد الجسم بالكثير من الكالسيوم مما يساعد على حماية العظام واللثة والأسنان خاصة للأطفال.





فوائد شرب العسل مع الحليب قبل النوم: *يحمي الجهاز الهضمي ويخلصه من الفضلات. *يقوي الأسنان والعظام، ويزيد نمو عظام الأطفال، ويمنع إصابته بالكساح. *يعالج أمراض الجهاز التنفسي. يمنع الإصابة بفقر الدم لغناه بالعناصر الغذائية والفيتامينات. *يخلص البشرة من البقع الداكنة والتصبغات في الجلد. *يقوي الشعر ويزيد نعومته، إذ يغذي بصيلات الشعر. *يجعل البشرة نضرة ويتورد لونها. *يمنع حرقان المعدة. *يحمي خلايا المخ من التلف. *يزيد عدد الحيوانات المنوية عند الرجال. *ينشط الأوعية الدموية، ويحمي من الأمراض القلبية إذ يحد من انسداد الشرايين، وبذلك يحمي من التجلطات.



