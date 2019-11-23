Advertisements
Advertisements
Advertisements

فوائد الحليب والعسل للأطفال

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:13 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements

تقوم الكثير من الأمهات بالحرص على تقديم  الحليب يوميًا لأطفالها، ولكن بعضهم يحب إضافة السكر على الحليب، ولكن السكر الكثير يضر بالجسم، ويمكننا أن نستبدله بشيء آخر مثل العسل، الذى يضيف العديد من الفوائد له.

وهذه بعض من الفوائد:
*يساعد شرب الحليب بالعسل على الوقاية من أمراض القلب، وعلاج مشاكل الكبد.
*يستخدمة الكثير من الأمهات كمهدئ للأعصاب وعلاج لاضطرابات النوم.
*يعمل تناول الحليب بالعسل على وقاية الجسم من خطر الإصابة بالسرطان وأنواعه.
*ساعد على زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الدم، مما يقلل خطر الإصابة بفقر الدم.
*يعمل على علاج التجاعيد، ويساعد فى تقليل آثار التقدم فى السن.
*يساعد فى علاج مشاكل الجهاز التنفسى والرئتين.
*يمد الجسم بالكثير من الكالسيوم مما يساعد على حماية العظام واللثة والأسنان خاصة للأطفال.

فوائد شرب العسل مع الحليب قبل النوم:
*يحمي الجهاز الهضمي ويخلصه من الفضلات.
*يقوي الأسنان والعظام، ويزيد نمو عظام الأطفال، ويمنع إصابته بالكساح.
*يعالج أمراض الجهاز التنفسي. يمنع الإصابة بفقر الدم لغناه بالعناصر الغذائية والفيتامينات.
*يخلص البشرة من البقع الداكنة والتصبغات في الجلد.
*يقوي الشعر ويزيد نعومته، إذ يغذي بصيلات الشعر.
*يجعل البشرة نضرة ويتورد لونها.
*يمنع حرقان المعدة.
*يحمي خلايا المخ من التلف.
*يزيد عدد الحيوانات المنوية عند الرجال.
*ينشط الأوعية الدموية، ويحمي من الأمراض القلبية إذ يحد من انسداد الشرايين، وبذلك يحمي من التجلطات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

العسل الحليب الأطفال

أخبار تهمك

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS بنزيما جوووول

منذ حوالي 6 ساعات

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 3 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ ساعة الا ربع

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ ساعة و 27 دقيقة

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

منذ أقل من ساعتين

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال hd

منذ حوالي 7 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الريال YALLA ON

منذ حوالي 4 ساعات

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الريالNOW

منذ حوالي 4 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

موضوعات متعلقة

ما لا تعرفيه عن فوائد تناول القرنفل مع الحليب

تعرف على فوائد شرب الحليب الدافئ يوميا

فوائد عديد للخشاف بينها علاج الأنيميا وضغط الدم

تعرف على أنواع الفيتامينات الهامة وفوائدها لجسم الإنسان

يحسن الهضم ويحمي من السرطان.. أهم فوائد التين الشوكي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:14 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الريال YALLA ON

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS بنزيما جوووول

04:23 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال hd

03:58 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الريالNOW

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status