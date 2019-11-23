Advertisements
Advertisements
Advertisements

’’ يلا شوت PLUS ’’ يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر Al Hilal vs Al Urawa V الهلال اليوم

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:08 م
Advertisements
يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي
يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي
Advertisements
يلا شووت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر يوتيوب قناة الاتحاد الاسيوي مشاهدة مباراة الهلال واوراوا مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر بتاريخ 24-11-2019 دوري أبطال آسيا

موعد المباراة :
1:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
12:00 ظهراً بتوقيت مصر .
12:00 ظهراً بتوقيت فلسطين .
12:00 ظهراً بتوقيت الأردن.
12:00 ظهراً بتوقيت سوريا .
12:00 ظهراً بتوقيت لبنان .
1:00 مساءاً بتوقيت العراق .
12:00 ظهراً بتوقيت السودان .
1:00 مساءاً بتوقيت اليمن .
12:00 ظهراً بتوقيت ليبيا .
11:00 صباحاً بتوقيت تونس .
11:00 صباحاً بتوقيت الجزائر .
11:00 صباحاً بتوقيت المغرب .
2:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.
1:00 مساءاً بتوقيت البحرين.
2:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
1:00 مساءاً بتوقيت الكويت .
1:00 مساءاً بتوقيت قطر.
10:00 صباحاً بتوقيت موريتانيا.
1:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
10:00 صباحاً بتوقيت غرينتش GMT .


 يلتقي نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني مع ضيفه الهلال السعودي يوم الأحد على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما، وذلك في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

هدف أندريه كاريللو في الشوط الثاني من مباراة الذهاب يعني أن الفريق السعودي سيبدأ لقاء الإياب وهو متفوق بنتيجة 1-0، حيث يتطلع إلى الفوز بلقب البطولة للمرة الأولى بنظامها الجديد بعدما كان توج مرتين من قبل بلقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، بينما يسعى المُضيفون لنيل اللقب الثالث.

والتقى الفريقان على ستاد سايتاما في إياب نهائي هذه البطولة أيضاً منذ عامين، حيث حقق أوراوا الانتصار بنتيجة 1-0 ليحرز لقب البطولة بعد فوزه 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

قضى الفريق الياباني معظم مباراة الذهاب في مناطقه الخلفية بعد أن فرض الهلال سيطرته على مجريات المباراة، وقدم حارس المرمى الاحتياطي هاروكي فوكوشيما أداءً مميزاً في الشوط الأول بعد قيامه بعدد من التصديات الرائعة، حيث كان من الممكن أن يعود فريقه إلى أرضه بهزيمة أثقل.

لكن فوكيشيما أخطأ في التقدير خلال الهدف الوحيد الذي أحرزه بيرو كاريللو، وسيكون مدرب أوراوا تسويوشي أوتسوكي سعيداً لأنه يستطيع الاستعانة مرة أخرى بالحارس شوساكو نيشيكاوا الذي يمكن الاعتماد عليه بعد أن غاب الحارس لمباراة واحدة نتيجة الإيقاف.


في المقابل، يتطلع الهدّاف شينزو كوروكي إلى الحصول على المزيد من الكرات بعد أن كان المهاجم صاحب الثمانية أهداف في البطولة هامشياً إلى حدٍ كبير في الرياض، ولم يقم بأي تسديدة على مرمى المنافس، ولمس الكرة 28 مرة فقط.

سجل كوروكي 4 أهداف بالرأس أكثر من أي لاعب آخر في نسخة 2019، وستكون الخدمة المقدمة له حيوية، فمن المحتمل أن يكون كلاً من دياكي هاشياوكا على اليمين وتاكاهيرو سيكيني على اليسار من اللاعبين الرئيسيين في إمداد كوروكي بالكرات.

تومواكي ماكينو وزملائه يتطلعون لإغلاق كافة المنافذ الدفاعية، حيث يبحث أوراوا أيضاً عن أداء كبير من إيفرتون في وسط الملعب حيث يهدف الفريق الياباني إلى منع محوري الهلال سلمان الفرج وعبد الله عطيف من استلام الكثير من الكرات كما فعلوا في مباراة الذهاب.

في عامي 2007 و2017، لعب أوراوا مباراة الإياب من النهائي على أرضه، حيث فاز في كلتا المناسبتين وتوّج باللقب القاري. ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي يبدأون فيها لقاء العودة دون أن يكون لديهم هدف خارج أرضهم في رصيدهم.

إذا سجل الهلال في ستاد سايتاما، فإنه سيضع المُضيفين في مهمة صعبة للغاية، خاصة أنهم يتطلعون إلى إعادة كتابة التاريخ من خلال الفوز بلقب ثالث في هذه البطولة، وهو يجعل اليابان أيضاً تحقق لقب دوري أبطال آسيا ثلاث مرات على التوالي.

الهلال


سيطر الهلال صاحب المركز الثاني في هذه البطولة مرتين على مجريات لقاء الذهاب على ستاد جامعة الملك سعود، لكنه لم يسافر إلى اليابان إلا بهدف واحد فقط، بعد أن أهدر العديد من الفرص السانحة للتسجيل على أرضه.

بشكل حاسم، وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل عامين، فإن عملاق الرياض سيكون لديه زمام المبادرة للدفاع في بداية اللقاء، خاصة أن أوراوا بحاجة إلى التسجيل وتعويض تأخره ذهاباً.


تسبب كل من كاريللو وسالم الدوسري وسيباستيان جيوفينكو بمشاكل كبيرة في المناطق الخلفية لأوراوا في مباراة الذهاب، وسيكون المُضيفون حريصون على عدم منحهم الكثير من الفرص، خاصة في ظل وجود هدّاف البطولة برصيد 10 أهداف بافيتيمبي غوميس.

يلعب الفرج وعطيف المذكوران أعلاه، وكلاهما بارع في توزيع اللعب، أدواراً مهمة في وسط الميدان، بينما قد يضطر المدافعان ياسر الشهراني ومحمد البريك إلى كبح رغبتهم الهجومية إلى حدٍ ما.

علي البليهي، إلى جانب جانغ هيون-سو الذي يعود إلى اليابان لأول مرة منذ مغادرته فريق إف سي طوكيو في تموز/يوليو الماضي، سيُكلفان بالحفاظ على كوروكي هادئاً في هذه المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال مشاهدة مباراة الهلال كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال قناة الاتحاد الآسيوي مشاهدة مباراة الهلال تصدى الهلال وأوراوا بث مباشر

أخبار تهمك

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS بنزيما جوووول

منذ حوالي 6 ساعات

«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال bein SPORT

منذ أقل من ساعتين

كول كورة MAN CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش مانشستر سيتي LIVE ON

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال hd

منذ حوالي 7 ساعات

’’يلا شوت’’ مشاهدة مباراة ريفر بليت وفلامنجو بث مباشر Libertadores‏ كورة لايف beIN SPORTS المفتوحة فلامنجو Copa

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقل حارس مرمى الأهلي للمستشفى بعد إصابة مفجعة

منذ ساعة الا ربع

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الريالNOW

منذ حوالي 4 ساعات

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

الآن

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ حوالي 4 ساعات

بين سبورت المفتوحة «KORA LIVE» مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس بث مباشر بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول beIN SPORT

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الريال YALLA ON

منذ حوالي 4 ساعات

"يلا شوت" yalla Kora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر يلا شوت Manchester City رابط ماتش مانشستر سيتي

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر KORA STAR كورة لايف I7SRY رابط ماتش مان سيتي NoW

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شوت» REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش الريال اليوم NOW

منذ ساعة و 28 دقيقة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد بث مباشر beIN SPORT YouTube قناة الاتحاد الآسيوي مجانًا جودة متعددة بدون تقطيع

«يلا شووت» KORA LIVE مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشرSaudi Champions رابط ماتش الهلال بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر Champions كورة لايف KSA SPORTS المفتوحة ماتش الهلال الآن NOW

«رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة الهلال ضد اورواوا بث مباشر اليوم 9-11-2019 في دوري ابطال اسيا بث مباشر الهلال واوراوا dawri

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر KOOORA GOAL جول العرب I7SRY يلا شوت رابط ماتش AlHilal مباشر NOW

«كورة لايف NOW» live مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر alhilal كورة لايف رابط الهلال II7SRY جول AlHilal Riyadh

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:14 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط الريال YALLA ON

يلا شووت MATCH TIME مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS بنزيما جوووول

04:23 م

يلا شووت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوسيداد بث مباشر شوت اونلاين ستريم رابط ماتش الريال hd

03:58 م

’’كورة LIVE ستار’’ مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر YallaKora كورة لايف I7SRY رابط ماتش الهلال بدون تقطيع beIN

11:15 ص

«كورة لايف» MATCH WEEK مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد بث مباشر YALLAKORA يلا شوت حصري I7SRY رابط ماتش الريالNOW

06:45 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

ads
DMCA.com Protection Status