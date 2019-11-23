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مصطفى بكري يكشف أهم ملامح التغيير الوزاري الجديد

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:13 م
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مصطفي بكري
مصطفي بكري
كساب أحمد
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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر تكاد تكون البلد الوحيدة التي يحدث فيها جدل حول أي تعديل وزاري، أو أي تغير في المناصب، وهذا بسبب طيلة المدة التي يتم الحديث فيها عن التعديل الوزاري، خلاف أن بعض الصحف المغمورة تعمل على إثارة بعض الأسماء من أجل الشهرة، بغض النظر عن صحة المعلومات.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حصرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن مصر الآن أمام مرحلة فاصلة ومهمة، والتعديلات الوزارية والتغيرات الفترة المقبلة ستطال الكثير من المجالات سواء مجلس الوزراء أو المجلس القومي لحقوق الانسان، أو الهيئات أو ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية.

ولفت إلى أن هذه التغيرات ستتوازى مع طموح المصري لأحداث تغير سياسي واسع، لافتَا إلى أن التغير الوزاري لن يكون قاصر على الأشخاص فقط، ولكنه سيشمل تغير في سياسات الحكومة، وسيتم النظر إلى البعد الاجتماع لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بصورة أكبر، لتخفيف المعاناة عن الطبقة المتوسطة والفقيرة.
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مصطفي بكري توك شو تغير وزاري

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