عضو "الإسكان" بالبرلمان: أزمة الإيجار القديم "مشكلة تاريخية".. والعدالة ستتحقق

تحدث إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن مشكلة الإيجار القديم، حيث ذكر أنها مشكلة تاريخية في مصر حيث مر عليها أكثر من 60 عامًا، كما أن المالك والمستأجر في العقود الماضية كانوا أسرة واحدة، مضيفًا: " مكنش حد يقدر يفرق بين المالك والمستأجر".



وأضاف "نصر الدين"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة "الصحة والجمال"، أن الوضع الآن تغير كثيرًا كما أن الأفكار الاقتصادية تغيرت هي الأخرى، ولكن ما لم يتغير هي العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه ويجب على الجميع العمل على حصول كل مالك أو مستأجر علي حقوقه ولا يصح أن نملي من طرف على طرف أخر.



وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجتمع المصري مُتدرج في ظروفه الاقتصادية، ولابد أن يتم مرعاه غير القادر في تعديلات قانون الإيجار القديم، ويجب وضع تعريف محدد من هم الغير قادرين، مضيفًا: " تعديلات القانون الجديد ليست في إزاي أدي للمالك فلوس زيادة قد ما هو محاولة لأن يصبح الغير قادر يستطيع تحمل أعباء التحول للعلاقة الطبيعية بين المالك والمستأجر".



وتابع:" يجب تحديد الغير قادر بشكل قطعي عشان هو ده اللي يستحق الدعم ويجب مراعاته وإعانته، مفيش حاجة اسمها الساكن الغير قادر نرميه في الشارع، ده أول بند في التعديلات هو إنشاء صندوق التكافل الاسكاني للغير قادر، بس ميكونش واحد قاعد في التجمع وكان واخد شقة في الزمالك إيجار قديم بـ 10 جنية في الشهر ويقول على نفسه غير قادر، هنا بقى يجب أن يكون يستعيد المالك حقة في التصرف في هذه الشقة".

