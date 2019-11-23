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مفاجأة.. مورينيو يكشف عن ضحيته الأولى في توتنهام

السبت 23/نوفمبر/2019 - 10:05 م
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مورينيو
مورينيو
حسن شحاتة
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في ظل إثارته الجدل أينما رحل، بدأ لاعبي توتنهام من تذوق مرارة تدريب البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما أظهر رغبته في التخلص من نجم الفريق، في الانتقالات القادمة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، أن أولى ضحايا مورينيو، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، هو صانع الألعاب الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، يسعى لبيع صانع ألعاب الفريق كريستيان إريكسن في بداية العام الجديد، حيث يتطلع إلى عدم الاعتماد على أي لاعب يقترب عقده من النهاية مع الفريق.

وعلى الرغم من أن اللاعب يعد أحد أهم لاعبي الفريق الإنجليزي، ومطمعًا لعدد كبير من الاندية العالمية وعلى رأسها العملاق الإسباني ريال مدريد، والذي يتابع موقفه بداية من الميركاتو الصيفي الماضي، ووضعه كبديل في حالة فشل صفقة بول بوجبا من مانشستر يونايتد، إلا أن مورينو يفض الاعتماد عليه.

ووينتهي عقد الدنماركي إريكسن في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يمكنه التفاوض مع أي نادي آخر قبلها بستة أشهر، وهو ما ينطبق على حالة الدولي الدنماركي في الوقت الحالي، حيث يمكنه الاتفاق مع الميرنجي في الوقت الحالي.

ومن الجدير بالذكر أن جوزيه مورينيو حصل على مهمة تدريب السبيرز، يوم الأربعاء الماضي، حيث قررت إدارة النادي اللندني إقالة ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب الفريق السابق، بسبب النتائج السلبية.
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